Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος εξετάζουν «return hubs» εκτός ΕΕ

Η πρωτοβουλία συζητήθηκε σε συνεργασία των υπουργών Εσωτερικών των χωρών αυτών, με αφορμή την επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ στη Λευκωσία, εντός του πλαισίου της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

O Γερμανός υπ. Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, όπως αναφέρουν γερμανικά μέσα και διεθνή πρακτορεία, εξετάζει με ομολόγους του από ομάδα χωρών της ΕΕ τη δημιουργία «πρότυπων κέντρων επιστροφών» (return hubs) για επίσπευση απελάσεων και συνολικά διαδικασίες fast-track σε χώρες εκτός ΕΕ.



Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ολλανδία και η Δανία μαζί με τη Γερμανία, σύμφωνα με το γερμανικό Υπουργείου Εσωτερικών, όπως προέκυψε μετά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, στη Λευκωσία τις προηγούμενες μέρες, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.



Μεταξύ άλλων συζητείται η μεταφορά αιτούντων άσυλο που κρίνεται ότι δεν μπορούν να διαμείνουν στη χώρα υποδοχής αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να απελαθούν άμεσα στις χώρες καταγωγής τους.



«Ένα σύστημα ασύλου λειτουργεί μόνο εάν συνοδεύεται από αποτελεσματικές επιστροφές», ανέφερε ο Βαυαρός Χριστιανοκοινωνιστής, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, προσθέτοντας ότι «όποιος δεν δικαιούται προστασίας θα πρέπει να συνεκτιμά το γεγονός ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει την Ευρώπη». Όπως είπε, «απαιτούνται λύσεις μεταξύ εταίρων και τρίτων χωρών» καθώς επίσης και αυξημένοι έλεγχοι με «συνέπεια» στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

«Ομοϊδεάτες» στην ομάδα εργασίας

Όπως τόνισε, η ομάδα των κρατών (working group) που συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία βρίσκεται σε συντονισμό με την Κομισιόν, η οποία συμβάλλει ενεργά. Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Εσωτερικών, οι αποφάσεις για το νέο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (CEAS) αποτελούν τη βάση υλοποίησης αντίστοιχων «κέντρων επιστροφών», τα οποία χαρακτηρίζει «καινοτόμα».



Την ιδέα περί «return hubs» είχε αναπτύξει και σε πρόσφατη συνέντευξή του προς την DW, τονίζοντας ότι το θέμα ήταν πολύ επείγον για να αφεθεί μόνο στην Κομισιόν και γι' αυτό είχε αναζητήσει «ομοϊδεάτες» εντός της ΕΕ που θα ήθελαν να συμπράξουν σε κάτι τέτοιο.



Aξίζει να σημειωθεί ότι περί σχετικής σύμπλευσης Ελλάδας και Γερμανίας στη δημιουργία «κέντρων επιστροφών» σε τρίτες χώρες έχει κάνει λόγο και ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος είχε συναντήσει τον Γερμανό ομόλογό του, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, στο Βερολίνο τον περασμένο Νοέμβριο.



Πέραν των σημείων τριβής σχετικά με τη δευτερογενή μετανάστευση και τις επιστροφές από τη Γερμανία προς την Ελλάδα, ο Έλληνας υπουργός είχε τονίσει τότε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι στο θέμα της εμπλοκής τρίτων χωρών, όπως και της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ υπάρχει συναντίληψη.

Αντιδράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στο μεταξύ διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κέντρα αυτού του τύπου.



Επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλές ασάφειες τόσο ως προς τις συνθήκες κράτησης σε αυτά τα κέντρα όσο και ως προς τη νομική προστασία των ατόμων που θα αποστέλλονται σε αυτά. Θεωρούν επίσης ότι με ένα τέτοιο μέτρο η ΕΕ μεταθέτει την ευθύνη για το προσφυγικό σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, χωρίς να επιλύει το πρόβλημα.



Την ίδια ώρα πριν από την οποιαδήποτε απόφαση, θα πρέπει να λάβει θέση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διαμορφωθεί η νομική βάση για τη δημιουργία «κέντρων επιστροφών» σε τρίτες χώρες, αφού προηγηθούν σχετικές διαπραγματεύσεις.



Ο Ντόμπριντ πάντως, αν και αναγνώρισε τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος, ανέφερε ότι ήδη υπάρχει η νομική βάση, εκτιμώντας ότι εντός του 2026 είναι εφικτό να υπάρξει πράσινο φως.

Πηγή: Deutsche Welle

