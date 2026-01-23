Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τροποποιήσει τους όρους του «Συμβουλίου Ειρήνης», προκειμένου να επιλυθούν συνταγματικά ζητήματα που μέχρι στιγμής έχουν εμποδίσει τη συμμετοχή της Ιταλίας.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» είναι ένας νέος διεθνής οργανισμός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος δημιουργήθηκε για να επιβλέπει τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα και ενδεχομένως ευρύτερες προσπάθειες επίλυσης συγκρούσεων.

Σύμφωνα με το ιταλικό Σύνταγμα, η χώρα μπορεί να συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς μόνο υπό όρους ισότητας με άλλα κράτη, προϋπόθεση που, όπως δηλώνει η Μελόνι, δεν πληρείται από το ισχύον καταστατικό του συμβουλίου, το οποίο παρέχει εκτεταμένες εκτελεστικές εξουσίες στον Τραμπ.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι ικανοποιημένη με τη συμφωνία-ορόσημο για το εμπόριο, που υπεγράφη αυτόν τον μήνα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λατινοαμερικανικού μπλοκ Mercosur, η οποία, όπως είπε, βελτιώθηκε χάρη στον ρόλο της Ρώμης στις διαπραγματεύσεις.

«Στεκόμαστε δίπλα στο έργο που έκανε η Ιταλία για να καταστεί η συμφωνία πιο ισορροπημένη», είχε δηλώσει η Μελόνι στη Ρώμη μετά από διακυβερνητική σύνοδο με τη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.