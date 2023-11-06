Λογαριασμός
«Σφυροκόπημα» Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ μετά την εκτόξευση ρουκετών από το έδαφος του Λιβάνου

Την ευθύνη για την εκτόξευση των ρουκετών είχε αναλάβει με επίσημη δήλωση η Χαμάς, ωστόσο ο IDF εκτιμά ότι ήταν ενέργεια της Χεζμπολάχ

Λίβανος

Νέο σφυροκόπημα σε θέσεις της Χαμάς στον Λίβανο εξαπέλυσε το Ισραήλ τη Δευτέρα, μετά την εκτόξευση τουλάχιστον 30 ρουκετών προς το Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις.

Σύμφωνα με τον IDF, τουλάχιστον 30 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς το έδαφος του Ισραήλ από τον Λίβανο.

Την ευθύνη για τις ρουκέτες ανέλαβε με επίσημη ανακοίνωσή της η Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι εκτοξεύθηκαν από το κλιμάκιο της οργάνωσης στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο, πιστεύει ότι ήταν ενέργεια της Χεζμπολάχ, βομβαρδίζοντας θέσεις της οργάνωσης στον Λίβανο.

