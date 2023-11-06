Νέο σφυροκόπημα σε θέσεις της Χαμάς στον Λίβανο εξαπέλυσε το Ισραήλ τη Δευτέρα, μετά την εκτόξευση τουλάχιστον 30 ρουκετών προς το Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις.

Σύμφωνα με τον IDF, τουλάχιστον 30 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς το έδαφος του Ισραήλ από τον Λίβανο.

מטוסי קרב של צה״ל תקפו מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בתגובה לירי שבוצע משטח לבנון מוקדם יותר היום, במקביל לתקיפות באמצעות ירי ארטילרי.



בין המטרות שהותקפו מספר אתרים בהם ממוקמים אמצעים טכנולוגיים של ארגון הטרור חיזבאללה, מחסן אמצעי לחימה, עמדות שיגור ותשתיות טרור pic.twitter.com/hTXJ8jaqUH — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 6, 2023

Την ευθύνη για τις ρουκέτες ανέλαβε με επίσημη ανακοίνωσή της η Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι εκτοξεύθηκαν από το κλιμάκιο της οργάνωσης στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός, ωστόσο, πιστεύει ότι ήταν ενέργεια της Χεζμπολάχ, βομβαρδίζοντας θέσεις της οργάνωσης στον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

