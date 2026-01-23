Αμπού Ντάμπι: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στην τριμερή ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας

Οι συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Οι συνομιλίες ξεκίνησαν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι και έχουν προγραμματιστεί να συνεχιστούν για δύο ημέρες, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την προώθηση του διαλόγου και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στην κρίση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε δηλώσεις του πριν την έναρξη των συνομιλιών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία γνωρίζει την ατζέντα και ξέρει πολύ καλά τι να συζητήσει.

Το βασικό θέμα για το Κίεβο είναι το εδαφικό, ενώ η Μόσχα επιμένει στα «αίτια», όπως χαρακτηριστικά, αναφέρει, της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά κυρίως το ΝΑΤΟ και τις κινήσεις του προς τα σύνορα της Ρωσίας, όπως ισχυρίζεται το Κρεμλίνο.

Όσον αφορά το εδαφικό, το Κρεμλίνο θέτει ως βάση για την κατοχή των ουκρανικών εδαφών δύο ζητήματα: 1)Την προστασία των ρωσώφωνων στην περιοχή και 2)τη δημιουργία μίας ζώνης προστασίας για τη ρωσική επικράτεια.

