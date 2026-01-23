Υπεγράφη η σύμβαση για το Μουσείο Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση για την κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ενός έργου εθνικής και ιστορικής σημασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας και των πρόδρομων εργασιών, η σύμβαση εργολαβίας υπεγράφη στα γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης μεταξύ της Ισραηλιτικής Κοινότητας και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Τ.Ε.

Σε ανακοίνωσή της, η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει ότι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του έργου υπήρξε η συμβολή των δωρητών και ειδικότερα της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), του Tavma Foundation, καθώς και του Genesis Prize Foundation, μέσω της δωρεάς του Άλμπερτ Μπουρλά. Όπως σημειώνεται, η στήριξή τους συνέβαλε αποφασιστικά στην ωρίμανση και την πρόοδο του έργου.

Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος θα ανεγερθεί στον χώρο του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, σημείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη των εκτοπισμένων Εβραίων της πόλης κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το οικόπεδο παραχωρήθηκε στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με την Ισραηλιτική Κοινότητα να επισημαίνει την ουσιαστική και διαρκή συμβολή του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα την υλοποίηση του έργου, ενισχύοντας τον ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης.

«Η ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος, της Κιβωτού του Ελληνικού Εβραϊσμού, αποδίδει την οφειλόμενη τιμή στους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Εβραίους συμπολίτες μας που γνώρισαν την απόλυτη φρίκη στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Σε μια περιοχή υψηλού συμβολισμού, κοντά στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό, απ’ όπου ξεκινούσαν οι συμπολίτες μας το χωρίς επιστροφή ταξίδι για την κόλαση των εργοστασίων του θανάτου, χτίζεται ένα μνημείο μνήμης και μαρτυρίας.

Η λειτουργία του θα αποτελέσει σημείο τομής για την ανάδειξη της εβραϊκής παρουσίας στην ιστορία της πόλης και θα προσφέρει καταλυτικά στην κοινή προσπάθεια για ένα μέλλον απαλλαγμένο από το ρατσισμό και τον αντισημιτισμό.

Πρόκειται για έναν χώρο προσκυνήματος, αλλά και για ένα τοπόσημο παγκόσμιας εμβέλειας με εκπαιδευτικό χαρακτήρα: Στόχος πρέπει να είναι, οι νεότερες γενιές να διδαχθούν από τα δεινά που γνώρισε η Ισραηλιτική Κοινότητα της Θεσσαλονίκης, ώστε να θωρακίσουμε το μέλλον απέναντι στους αρνητές του Ολοκαυτώματος.

Χρέος μας είναι η διαρκής επαγρύπνηση, ώστε να κάνουμε πράξη αυτό που είχε επισημάνει ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ρούβεν Ρίβλιν κατά την τελετή θεμελίωσής του το 2018, να δημιουργήσουμε ένα κόσμο που θα φωνάξει πραγματικά: Ποτέ Ξανά», τόνισε ο Στέλιος Αγγελούδης, δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος φέρει τη σφραγίδα διεθνούς συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όσο και μουσειολογικής προσέγγισης. Τον σχεδιασμό του κτιρίου έχουν αναλάβει τα αρχιτεκτονικά γραφεία EKA Efrat Kowalsky Architects από το Ισραήλ, HvB Heide von Beckerath από τη Γερμανία και Μακρίδης και Συνεργάτες από την Ελλάδα, σε συνεργασία με ευρεία διεπιστημονική ομάδα μελετητών.

Τη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη υπογράφουν το διεθνώς καταξιωμένο γραφείο Atelier Brückner, σε σύμπραξη με την Ανδρομάχη Γκαζή, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών μουσειακό περιβάλλον με διεθνή αναφορά. Τον συνολικό συντονισμό και τη διαχείριση του έργου έχει αναλάβει η ένωση εταιρειών Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Hill International, με ρόλο Project Manager.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την ουσιαστική μετάβαση από το στάδιο του σχεδιασμού στην υλοποίηση.

Όπως ανέφερε, το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος αποτελεί έργο εθνικής μνήμης και ευθύνης, με διαχρονική σημασία για την κοινωνία και τις επόμενες γενιές.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ, Ντίνος Μπενρουμπή, υπογράμμισε ότι η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή με πλήρη επίγνωση της ιστορικής και κοινωνικής βαρύτητας του έργου. Όπως σημείωσε, η Θεσσαλονίκη αποκτά έναν σύγχρονο φάρο μνήμης και πολιτισμού, ευχαριστώντας παράλληλα την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, τους θεσμικούς φορείς και τους δωρητές για την εμπιστοσύνη και τη συμβολή τους.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται σε περίπου δύο χρόνια, ενώ το Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο μνήμης, εκπαίδευσης και έρευνας, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη χώρα συνολικά.

Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης, παρόντες εκ μέρους των ιδρυτικών δωρητών ήταν ο Παναγιώτης Πικραμμένος ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Mark Strohmenger από το Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης και η Ελένη Αγουρίδη εκ μέρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: skai.gr

