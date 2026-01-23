01 | Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ τον 19ο αιώνα

Πώς βρέθηκε ο Δανός πρίγκιπας, ο Γεώργιος Α’, στον βασιλικό θρόνο της Ελλάδας; Ποιες διεθνείς ισορροπίες και πολιτικοί συσχετισμοί καθόρισαν την επιλογή του και ποιο ήταν το πολιτικό και οικονομικό τοπίο που είχε μπροστά της η νέα βασιλεία;

Σε αυτό το podcast, οι ιστορικοί Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Κώστας Σταματόπουλος φωτίζουν την αρχή της βασιλείας του Γεωργίου Α΄ και το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται η πολιτική ζωή της Ελλάδας στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου