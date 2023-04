Ο Ίλον Μασκ αρνήθηκε να διαγράψει tweet του Ντμίτρι Μεντβέντεφ περί «εξαφάνισης της Ουκρανίας»

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, ο οποίος ίδρυσε την Tesla και τη SpaceX και είναι ιδιοκτήτης του Twitter, αρνήθηκε να διαγράψει μήνυμα του αντιπρόεδρου του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στην κοινωνική πλατφόρμα.

Ένας από τους συνδρομητές του Twitter έστρεψε την προσοχή του Μασκ στο tweet του Μεντβέντεφ στο οποίο εξηγεί τους λόγους «γιατί η Ουκρανία θα εξαφανιστεί». «Επειδή κανείς δεν την χρειάζεται» σημειώνει. Ο πρώην Ρώσος πρόεδρος και πρωθυπουργός μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ότι ούτε η Ευρώπη, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Αφρική και η Λατινική Αμερική, ούτε η Ασία, ούτε η Ρωσία, ούτε οι ίδιοι οι πολίτες της χρειάζονται την Ουκρανία με τους ναζί ηγέτες της».

WHY WILL UKRAINE DISAPPEAR? BECAUSE NOBODY NEEDS IT

1. Europe doesn’t need Ukraine. The forced support of the Nazi regime, by the American mentor’s order, has put Europeans into a financial and political inferno. All for the sake of bandera’s unterukraine, that even the snobby,…