«Παλεύουμε για την ύπαρξή μας», λένε οι Ισραηλινές δυνάμεις - Νέο βίντεο πριν την επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα Κόσμος 17:03, 20.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Πολλοί από μας έχουμε χάσει τους αγαπημένους μας», λέει ο εκπρόσωπος Τύπου των Ισραηλινών Δυνάμεων - Οι στρατιωτικοί στόχοι του Ισραήλ