Το τηλεφώνημα την Κυριακή μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα ώθηση στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο μπλοκ, δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Δευτέρα.

O ίδιος ανέφερε ότι η πρόταση της Ε.Ε. «μηδέν προς μηδέν» για τους δασμούς παραμένει στο τραπέζι των συνομιλιών, όπως μεταδίδει το Reuters

Ο Τραμπ υπαναχώρησε από την απειλή του να επιβάλει δασμούς 50% στις εισαγωγές της ΕΕ από τον Ιούνιο μετά το τηλεφώνημα. Ο εκπρόσωπος είπε ότι η επικοινωνία έγινε με πρωτοβουλία της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς θα έχει συνομιλία με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ το απόγευμα της Δευτέρας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι πήρε την απόφαση να παρατείνει την αναστολή των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών (20%) σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την 9η Ιουλίου, έπειτα από την «πολύ καλή συζήτηση» που είχε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μου τηλεφώνησε και ζήτησε να παραταθεί η προθεσμία της 1ης Ιουνίου και είπε ότι θέλει να κάνουμε σοβαρές διαπραγματεύσεις», δήλωσε προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος στην πολιτεία Νιου Τζέρζι.

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και δέχτηκα να παραταθεί η προθεσμία ως την 9η Ιουλίου (...) Δέχτηκα και μου είπε πως (οι ομάδες διαπραγματευτών των δυο πλευρών) θα συναντηθούν γρήγορα και θα δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύση», πρόσθεσε.

Νωρίτερα η φον ντερ Λάιεν ανέφερε μέσω X ότι είπε στον κ. Τραμπ, κατά τη διάρκεια «καλής συνδιάλεξης» που είχαν, πως θα απαιτηθούν διαπραγματεύσεις ως την 9η Ιουλίου προκειμένου τα μέρη να «καταλήξουν σε καλή συμφωνία».

Την Παρασκευή, ο κ. Τραμπ εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων των δυο πλευρών κι απείλησε να αυξήσει τους τελωνειακούς δασμούς στα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του από την ΕΕ στο 50% από 1ης Ιουνίου.

Στις αρχές Απριλίου ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε περιθώριο 90 ημερών για να κλειστεί συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ. Η προθεσμία εκπνέει την 9η Ιουλίου.

Πάντως, οι ΗΠΑ εφαρμόζουν τελωνειακούς δασμούς 25% στα αυτοκίνητα, στο αλουμίνιο και στον χάλυβα, καθώς και δασμούς «βάσης» 10% σε σχεδόν όλα τα υπόλοιπα αγαθά που εισάγονται στην αμερικανική αγορά από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

