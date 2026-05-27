Μάρτιν Σορτ: Η τελευταία αγωνιώδης κλήση πριν βρεθεί νεκρή η κόρη του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες της Κάθριν Σορτ, της κόρης του Μάρτιν Σορτ, η οποία πέθανε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 42 ετών. Σύμφωνα με στοιχεία από την έκθεση της νεκροψίας, ο 76χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «Only Murders in the Building», είχε ανησυχήσει έντονα όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με την κόρη του για περισσότερες από 24 ώρες. Τότε φέρεται να ζήτησε από φίλο του να πάει στο σπίτι της στο Λος Άντζελες για να δει αν είναι καλά.

Ο φίλος πήγε στην κατοικία της Κάθριν και, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, βρήκε ένα σημείωμα στην πόρτα του υπνοδωματίου της, η οποία ήταν κλειδωμένη. Αμέσως κάλεσε τις Αρχές, που μπήκαν στο δωμάτιο και εντόπισαν την 42χρονη νεκρή. Στο σημείο βρέθηκε και σημείωμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό του.

Η Κάθριν Σορτ ήταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά που είχε υιοθετήσει ο Μάρτιν Σορτ με τη σύζυγό του, Νάνσι Ντόλμαν, η οποία πέθανε το 2010 από καρκίνο των ωοθηκών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μάρτιν Σορτ μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για την απώλεια της κόρης του, περιγράφοντας τον θάνατό της ως «εφιάλτη» για την οικογένειά του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη μακρόχρονη μάχη της με την ψυχική υγεία, λέγοντας: «Η κόρη μου πάλεψε για πολύ καιρό με σοβαρά θέματα ψυχικής υγείας, οριακή διαταραχή προσωπικότητας και άλλα πράγματα, και έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, μέχρι που δεν μπορούσε πια».

Ο ίδιος συνέκρινε την ψυχική ασθένεια με τον καρκίνο από τον οποίο έφυγε η σύζυγός του, εξηγώντας: «Η κατανόηση είναι ότι η ψυχική υγεία και ο καρκίνος, όπως της γυναίκας μου, είναι και τα δύο ασθένειες, και μερικές φορές οι ασθένειες είναι θανατηφόρες».

Μιλώντας στο «CBS Sunday Morning», ο Μάρτιν Σορτ είπε ακόμη ότι προσπαθεί να στηρίξει την οργάνωση «Bring Change 2 Mind», που έχει ιδρύσει η Γκλεν Κλόου και έχει στόχο να βγάλει την ψυχική υγεία «από τις σκιές». Όπως ανέφερε, είναι σημαντικό να μην συνοδεύεται η λέξη αυτοκτονία από ντροπή ή σιωπή. «Να μην ντρέπεσαι γι’ αυτό, να μην κρύβεσαι από τη λέξη αυτοκτονία, αλλά να αποδέχεσαι ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο στάδιο μιας ασθένειας. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση», είπε.

Η απώλεια της Κάθριν έχει συντρίψει τον ηθοποιό και τα δύο αδέλφια της. Ο Μάρτιν Σορτ είχε χάσει τη σύζυγό του Νάνσι το 2010, και όπως αποκάλυψε, τα τελευταία της λόγια προς εκείνον ήταν: «Μάρτι, άφησέ με να φύγω». Σήμερα, ο ίδιος λέει πως σκέφτεται την κόρη του με έναν ανάλογο τρόπο, σαν να του έλεγε κι εκείνη: «Μπαμπά, άφησέ με να φύγω».

Πηγή: skai.gr

