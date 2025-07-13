Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διαβάσει μερικές προσφορές εμπορικών συμφωνιών και νομίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθούν, δήλωσε σήμερα ο Κέβιν Χάσετ, σύμβουλος Οικονομικών του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα προχωρήσει με τους δασμούς που έχει απειλήσει να επιβάλλει στο Μεξικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες, αν δεν υπάρξει βελτίωση των εμπορικών συμφωνιών.

“Λοιπόν αυτοί οι δασμοί θα επιβληθούν αν ο πρόεδρος δεν λάβει μία συμφωνία, την οποία θα κρίνει ως αρκετά καλή”, δήλωσε στο Χάσετ στο τηλεοπτικό πρόγραμμα “This Week” του τηλεοπτικού δικτύου ABC. “Αλλά όπως γνωρίζετε, οι συνομιλίες συνεχίζονται και θα δούμε που θα κάτσει η σκόνη”.

Ο Χάσετ δήλωσε ότι η απειλή του Τραμπ για την επιβολή δασμού 50% στα προϊόντα από τη Βραζιλία αντανακλά τον εκνευρισμό του Τραμπ για τις ενέργειες της νοτιοαμερικανικής χώρας, όπως επίσης και για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της με τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.