Νέο μέτωπο στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ύψους 30% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται από την ΕΕ, με ισχύ από την 1η Αυγούστου.

Τα αγαθά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπόκεινται σε δασμό 30% στις Ηνωμένες Πολιτείες από την 1η Αυγούστου, αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, σε επιστολή που ανάρτησε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Ειδικότερα, σε επιστολή που απεστάλη στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Τραμπ αναφέρει ότι «από την 1η Αυγούστου 2025, θα επιβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν δασμό μόλις 30% στα προϊόντα της που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεχωριστά από τους ειδικούς δασμούς ανά κατηγορία προϊόντων.»

Στην ίδια επιστολή διαμηνύει ότι «αν για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσετε να αυξήσετε τους δασμούς σας και να προβείτε σε αντίποινα, τότε το ποσοστό που θα επιλέξετε να αυξήσετε θα προστεθεί στο 30% που εμείς επιβάλλουμε.»

Σε μία πρώτη αντίδραση, τρεις αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι η κίνηση Τραμπ αποτελεί διαπραγματευτική τακτική.

Η επιστολή προς την ΕΕ έρχεται παρά το γεγονός ότι βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον, προσπαθώντας να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Οι δύο πλευρές εργάζονταν πάνω σε σχέδια για τη μείωση του δασμού 25% στα οχήματα και εξετάζουν μια συμφωνία για την κατάργηση των επιβαρύνσεων στα οινοπνευματώδη, στα αεροσκάφη και στα ανταλλακτικά τους. Η ΕΕ είναι επίσης πρόθυμη να μειώσει το εμπορικό της πλεόνασμα ύψους €198 δισ. σε αγαθά, δεσμευόμενη να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά όπλα και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Μέχρι στιγμής, η ΕΕ δεν έχει απαντήσει με αντίμετρα στους δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι περιλαμβάνουν επιβάρυνση 25% στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά τους, δασμό 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο, και έναν βασικό δασμό 10% στα περισσότερα αγαθά.

Αρχικά, η ΕΕ ήλπιζε να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία που θα περιλάμβανε αμοιβαία κατάργηση δασμών σε βιομηχανικά αγαθά, όμως μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων οδήγησαν στην εκτίμηση ότι πιθανότατα θα πρέπει να συμβιβαστεί με μια προσωρινή συμφωνία, ελπίζοντας ότι στο μέλλον θα μπορέσει να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο.

Το μπλοκ των 27 χωρών αντιμετωπίζει διαφορετικές πιέσεις, καθώς η ισχυρή Γερμανία πιέζει για μια γρήγορη συμφωνία προκειμένου να προστατεύσει τη βιομηχανία της, ενώ άλλα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία, δηλώνουν ότι οι διαπραγματευτές της ΕΕ δεν πρέπει να υποχωρήσουν σε μια μονόπλευρη συμφωνία με όρους των ΗΠΑ.

Ο Μάρος Σέφτσοβιτς, επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με την υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ και την Εμπορική Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει μιλήσει με τον Τραμπ και μέχρι πρόσφατα, οι αξιωματούχοι ήλπιζαν ότι βρίσκονταν στο κατώφλι μιας συμφωνίας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ σταδιακά άρχισαν να αποδέχονται την πιθανότητα ότι το μπλοκ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει γενικό δασμό 10% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, και προσπαθούσαν να διαπραγματευτούν εξαιρέσεις για σημαντικά προϊόντα.

Όμως τα δεδομένα άλλαξαν με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο για ενιαίο δασμό 30%, και την απειλή του ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο αν η ΕΕ απαντήσει με αντίμετρα.



Πηγή: skai.gr

