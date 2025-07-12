Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση των συμφερόντων της, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν στην επιβολή δασμών 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα από την 1η Αυγούστου, δήλωσε το Σάββατο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Φον ντερ Λάιεν, η οποία ηγείται του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ, ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι το μπλοκ παραμένει πρόθυμο «να συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου».

«Λίγες οικονομίες στον κόσμο συγκρίνονται με το επίπεδο ανοιχτότητας και την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δίκαιες εμπορικές πρακτικές», πρόσθεσε.

«Θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση των συμφερόντων της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης ανάλογων αντιμέτρων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο», κατέληξε.

Νέο μέτωπο στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ύψους 30% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται από την ΕΕ, με ισχύ από την 1η Αυγούστου.

Σε επιστολή που απεστάλη στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Τραμπ αναφέρει ότι «από την 1η Αυγούστου 2025, θα επιβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν δασμό μόλις 30% στα προϊόντα της που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεχωριστά από τους ειδικούς δασμούς ανά κατηγορία προϊόντων.»

Στην ίδια επιστολή διαμηνύει ότι «αν για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσετε να αυξήσετε τους δασμούς σας και να προβείτε σε αντίποινα, τότε το ποσοστό που θα επιλέξετε να αυξήσετε θα προστεθεί στο 30% που εμείς επιβάλλουμε.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.