Στο Πεκίνο ο Λαβρόφ - Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, είχε σήμερα συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του, κυρίως για την Ουκρανία και τις "σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες", σύμφωνα με τη Μόσχα.

Σεργκέι Λαβρόφ και Γουάνγκ Γι "συζήτησαν για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις προοπτικές επίλυσης της ουκρανικής κρίσης", δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Ο Ρώσος αξιωματούχος βρέθηκε σήμερα στην κινεζική πρωτεύουσα, μετά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Βόρεια Κορέα τις προηγούμενες ημέρες. Ο Λαβρόφ πρόκειται να συμμετάσχει σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα.

"Δόθηκε έμφαση στη σημασία ενίσχυσης του στενού συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβάνοντας τα Ηνωμένα Έθνη και το Συμβούλιο Ασφαλείας τους, τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης, τον οργανισμό των χωρών BRICS, την Ομάδα των 20 ισχυρότερων και αναδυόμενων οικονομιών του πλανήτη (G20) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC)", ανακοίνωσε το υπουργείο.

Η Κίνα και η Ρωσία σύναψαν μια εταιρική σχέση "χωρίς όρια" τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πούτιν επισκέφτηκε το Πεκίνο, λίγες ημέρες πριν στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει χαρακτηρίσει κατά καιρούς την Κίνα ως "σύμμαχο".

Η Κίνα, διπλωματικός και οικονομικός σύμμαχος της Ρωσίας, ουδέποτε καταδίκασε την επίθεση της Μόσχας στην Ουκρανία, την οποία η Ρωσία συνεχίζει από τον Φεβρουάριο του 2022, ούτε ζήτησε την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Ωστόσο, το Πεκίνο τάσσεται τακτικά υπέρ της παύσης των εχθροπραξιών, κατηγορώντας παράλληλα τις δυτικές χώρες ότι τροφοδοτούν τη σύγκρουση εξοπλίζοντας τον ουκρανικό στρατό για να αποκρούει τις ρωσικές δυνάμεις.

Η Κίνα παρουσιάζεται επισήμως ως ουδέτερη, αλλά αρκετοί από τους συμμάχους του Κιέβου θεωρούν ότι παρέχει καθοριστική υποστήριξη στη Ρωσία.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο Γουάνγκ Γι συζήτησαν σήμερα και άλλα "καυτά θέματα", όπως "η σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν και η κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο".

Οι ΗΠΑ θεωρούν την Κίνα ως τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή τους και τη Ρωσία ως τη μεγαλύτερη απειλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.