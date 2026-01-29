Μερτς: Η Ευρώπη δεν θα ξαναλυγίσει μπροστά στο δασμολογικό μπούλινγκ

Η Ευρώπη βίωσε την ευφορία του «αυτοσεβασμού» υπερασπιζόμενη μια παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες, δήλωσε την Πέμπτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ τόνισε την ανάγκη για ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ εντός της Ευρώπης διατηρώντας όμως παράλληλα ανοιχτούς τους διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας στο γερμανικό κοινοβούλιο, ο Μερτς είπε επίσης ότι η Ευρώπη δεν θα «λυγίζει» πλέον μπροστά σε απειλές για δασμούς, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε πίσω όσον αφορά τη χρήση των δασμών ως εργαλείο για να αποσπάσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Μερτς υπογράμμισε πώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιο αποφασισμένοι πλέον να προβάλουν την ευρωπαϊκή ισχύ και τις αξίες της Ένωσης, μετά την αντιπαράθεση με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία, τους κλυδωνισμούς στο παγκόσμιο εμπόριο και σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Εδώ και μερικές εβδομάδες βλέπουμε με ολοένα μεγαλύτερη σαφήνεια να αναδύεται ένας κόσμος μεγάλων δυνάμεων. Σε αυτόν τον κόσμο πνέουν σφοδροί άνεμοι, και θα αισθανθούμε τις επιπτώσεις τους στο προβλέψιμο μέλλον», τόνισε ο Μερτς.

Τις τελευταίες εβδομάδες, «μπορέσαμε να βιώσουμε κάτι από τη χαρά του αυτοσεβασμού», είπε, προσθέτοντας ότι η δράση και το εμπόριο που βασίζονται σε κανόνες δεν είναι νεκρά.

«Όλο και περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν ότι η τρέχουσα παγκόσμια αναδιάταξη αποτελεί επίσης μια ευκαιρία για όλους τους παράγοντες που προτιμούν τους κανόνες από την αυθαιρεσία και που βλέπουν περισσότερα πλεονεκτήματα στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο από τη μονομερή επιδίωξη του αποκλειστικού ίδιου συμφέροντος», σημείωσε ο Μερτς.

Η ΕΕ ενωμένη απέναντι στο δασμολογικό μπούλινγκ

Ο Μερτς απευθύνθηκε στο γερμανικό κοινοβούλιο μία εβδομάδα αφότου οι εντάσεις με τον Τραμπ κορυφώθηκαν σχετικά με τη Γροιλανδία, απειλώντας να τινάξουν στον αέρα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ που αποτελεί θεμέλιο της δυτικής ασφάλειας από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τα λόγια του θύμισαν εκείνα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, είπε ότι η Ευρώπη δεν θα υποκύψει σε νταήδες.

Στην ίδια διοργάνωση, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε σε μια νέα μορφή ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας, ενώ ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είπε ότι, σε μια εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, οι δημοκρατικές μεσαίες δυνάμεις πρέπει να χτίσουν ευέλικτους συνασπισμούς μεταξύ τους.

«Την περασμένη εβδομάδα δείξαμε ότι εμείς στην ΕΕ μπορούμε να δράσουμε γρήγορα όταν χρειάζεται. Ήμασταν ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να μην εκφοβιστούμε ξανά από απειλές για δασμούς», δήλωσε ο Μερτς.

Ο Μερτς ανέφερε ως παραδείγματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε εμπορικές συμφωνίες με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur και με την Ινδία, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και να μειώσει τη γραφειοκρατία.

Σε μια ξεχωριστή αντιπαράθεση μετά τη διαμάχη για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ προκάλεσε ευρεία οργή σε όλη την Ευρώπη όταν είπε πως τα ευρωπαϊκά στρατεύματα είχαν μείνει εκτός πρώτης γραμμής στο Αφγανιστάν.

«Πενήντα εννέα Γερμανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σχεδόν 20ετούς αποστολής στο Αφγανιστάν, και πάνω από 100 τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, σε μάχες και επιθέσεις», ανέφερε ο Μερτς και πρόσθεσε: «Δεν θα επιτρέψουμε να υποτιμηθεί ή να απαξιωθεί αυτή η αποστολή».

Πηγή: skai.gr

