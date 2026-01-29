Σφοδρές βροχοπτώσεις άρχισαν να πλήττουν αρκετές περιοχές της Αθήνας λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι.

Ένα από τα σημεία στα οποία «άνοιξαν» οι ουρανοί ήταν τα δυτικά της πόλης. Το αποτέλεσμα ήταν ο Κηφισός να μετατραπεί για μια ακόμη φορά σε «πάρκινγκ» και τους οδηγούς, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, να οπλίζονται με υπομονή για τις καθυστερήσεις.

Πηγή: skai.gr

