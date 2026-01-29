ΠΑΟΚ: «Δύο παιδιά μας είναι πίσω»

Από το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο από τους τρεις οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι στη χώρα και πάλι.

Προσγειώθηκαν με ειδική πτήση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και μεταφέρονται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους εκεί.

Είναι και οι δύο εκτός κινδύνου και απλώς θα μείνουν προληπτικά στο νοσοκομείο μέχρι να πάρουν εξιτήριο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media αναφέρθηκε στην επιστροφή αυτή.

«Δύο παιδιά μας είναι πίσω… Δίπλα στους ανθρώπους μας. Κάθε στιγμή», αναφέρει.

Δύο παιδιά μας είναι πίσω...



Δίπλα στους ανθρώπους μας.



Kάθε στιγμή. pic.twitter.com/Ttd2LMNQsZ — PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.