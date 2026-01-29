Λογαριασμός
ΠΑΟΚ: «Δύο παιδιά μας είναι πίσω»

Οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι στη χώρα με την ΠΑΕ να συγκινεί με την ανάρτησή της

ΠΑΟΚ

Από το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο από τους τρεις οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι στη χώρα και πάλι.

Προσγειώθηκαν με ειδική πτήση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και μεταφέρονται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους εκεί.

Είναι και οι δύο εκτός κινδύνου και απλώς θα μείνουν προληπτικά στο νοσοκομείο μέχρι να πάρουν εξιτήριο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media αναφέρθηκε στην επιστροφή αυτή.

«Δύο παιδιά μας είναι πίσω… Δίπλα στους ανθρώπους μας. Κάθε στιγμή», αναφέρει.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΠΑΟΚ Ρουμανία
