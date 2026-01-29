Το (εμπορικό) πέρασμα στην Ινδία

Η Ευρώπη απαντά στη δασμο(παρα)λογική Δαμόκλειο σπάθη του Τραμπ με συμφωνίες όπως της Mercosur και αυτή με την Ινδία. Κι αν η συμφωνία ΕΕ-Mercosur συνάντησε σθεναρές αντιδράσεις και μπήκε στην «ψύξη» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Ινδία είναι μια διαφορετική υπόθεση.

Για την Ελλάδα, η συμφωνία είναι εξαιρετικά συμφέρουσα, καθώς μειώνει το κόστος εισόδου σε μια αχανή αγορά με ανερχόμενα αστικά στρώματα που αναζητούν ποιοτικά μεσογειακά προϊόντα (ελαιόλαδο, κρασί - αλκοολούχα, φρούτα, μεταποιημένα τρόφιμα) για τα οποία η χώρα μας διακρίνεται, ενώ περιλαμβάνονται ρήτρες προστασίας για τους Ευρωπαίους αγρότες. Το εμπορικό πέρασμα στην Ινδία, την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου πλέον, για μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών με δύο δισεκατομμύρια καταναλωτές, που εκπροσωπούν το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για την Ελλάδα.

Κυκλοφοριακό ώρα μηδέν

Σύσκεψη κεκλεισμένων των θυρών έγινε στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το κυκλοφοριακό χάος της Αθήνας –και ειδικά τον μόνιμο πονοκέφαλο του Κηφισού– να κυριαρχεί στη συζήτηση.

Στο τραπέζι έπεσαν προτάσεις τριών ταχυτήτων: άμεσες παρεμβάσεις, μεσοπρόθεσμες λύσεις και σχέδια με ορίζοντα χρόνου που θυμίζει… υπομονή.

Στο ζουμί, φαίνεται να προκρίνεται ένα μοντέλο με λιγότερα φορτηγά στον Κηφισό, χωρίς όμως να προχωρήσει –τουλάχιστον προς το παρόν– η απαγόρευση κυκλοφορίας τις ώρες αιχμής (7–10 π.μ.) που είχε επίσης συζητηθεί.

Στις μεσοπρόθεσμες λύσεις επανέρχεται η ιδέα των «έξυπνων» φαναριών, στα πρότυπα Θεσσαλονίκης, ενώ για το μακρινό μέλλον παραμένουν στο κάδρο οι παρακαμπτήριες οδοί και –φυσικά– η ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό. Μέχρι τότε, ο Κηφισός… μόνος του.

Ψηφίζουν Ελλάδα

Ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα δίνουν και για το 2026 μεγάλοι διεθνείς οίκοι, που βλέπουν την εικόνα της οικονομίας να παραμένει θετική – υπό προϋποθέσεις.

Η Morgan Stanley «βλέπει» ισχυρή ανάπτυξη και φέτος και διατηρεί overweight στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες, δείχνοντας ότι το story δεν έχει τελειώσει.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Bank of America, η οποία εκτιμά ανάπτυξη σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ενώ προβλέπει και επιβράδυνση του πληθωρισμού.

Και οι δύο, πάντως, κρατούν ανοιχτό το αστερίσκο: θετικές για τις ελληνικές μετοχές, αλλά με σαφή υπενθύμιση ότι οι μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι «one off». Γιατί η εμπιστοσύνη κερδίζεται δύσκολα — και χάνεται εύκολα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.