ΕΕ: Νέο πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 145 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Νέο πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ουκρανία «για την παροχή προστασίας, στέγης, τροφής, οικονομικής βοήθειας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πρόσβασης σε νερό και υπηρεσίες υγείας».

Η οικονομική στήριξη έρχεται εν μέσω της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στη χώρα μετά τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

«Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία εχθροπραξιών και σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, ο λαός της Ουκρανίας συνεχίζει να υποφέρει τρομερά. Οι καθημερινές απώλειες αμάχων, η εκτεταμένη καταστροφή των υποδομών και οι μαζικές εκτοπισμοί επιδεινώνουν περαιτέρω τις τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες. Με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα εκτίθενται σε παγωμένες θερμοκρασίες».

Η επίτροπος διαχείρισης κρίσεων Χατζά Λαμπίμπ δήλωσε ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να «παρέχει στους ανθρώπους στέγη, ζεστασιά και ελπίδα τώρα, που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

«Η αλληλεγγύη μας προς την Ουκρανία δεν είναι ένα σύνθημα, είναι μια αξιόπιστη, διαρκής ανθρωπιστική δράση που καθοδηγείται αυστηρά από τις ανάγκες που υπάρχουν επί τόπου», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

