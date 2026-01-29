Η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, άσκησε σφοδρή κριτική στη Ρωσία για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της στην Ουκρανία.

«Οι ειδήσεις που λαμβάνουμε από την Ουκρανία σχεδόν κάθε πρωί είναι φρικιαστικές. Αυτό που κάνει η Ρωσία. Είναι κρατική τρομοκρατία. Είναι πολύ πέρα από τον πόλεμο, καθώς βομβαρδίζουν ανθρώπους ενώ βρίσκονται στα σπίτια τους, [ενώ] παγώνουν μέχρι θανάτου, [και] βομβαρδίζουν επιβατικές αμαξοστοιχίες…», δήλωσε προσερχόμενη το πρωί στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών του μπλοκ θα «συζητήσουν με τα κράτη-μέλη τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για αυτή την ενεργειακή κατάσταση στην Ουκρανία».

Η Κος στήριξε επίσης την έκκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να γίνει δεκτή η Ουκρανία στην ΕΕ έως το 2027, λέγοντας ότι «αυτό δεν είναι μόνο δική του επιθυμία· είναι και δική μου επιθυμία και επιθυμία πάρα πολλών κρατών-μελών». «Αλλά θα δούμε πότε αυτό θα είναι εφικτό», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για το κατά πόσο είναι ρεαλιστικός ο στόχος του 2027, ανέφερε: «Δεν μπορώ να μιλήσω για χρόνια· όπως έλεγα, υπάρχει ένα επίπεδο βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να εκπληρωθούν. Αλλά, φυσικά, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις πολύ σημαντικές ιστορικές στιγμές. Άρα θα συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη πώς να γεφυρώσουμε τον χρόνο που χρειαζόμαστε για τη διαδικασία προσχώρησης και, βέβαια, να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση».

Ερωτηθείσα για την αυξανόμενη ένταση μεταξύ Ουγγαρίας και Ουκρανίας, και την αποφασιστικότητα της Βουδαπέστης να ασκήσει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ότι «θα δουλέψουμε μέχρι τέλους για να πετύχουμε την ομοφωνία που χρειαζόμαστε για αυτή τη διαδικασία. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουμε: να εργαζόμαστε, επίσης, και με την Ουγγαρία — και αυτό κάνουμε».



Πηγή: skai.gr

