Ίλιον: Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για φάρσα τηλεφώνημα για βόμβα σε σχολείο

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν τηλεφωνική κλήση σε σχολική μονάδα στο Ίλιον αναφέροντας ψευδώς ότι είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός στο εσωτερικό της, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι (28-1-2026) στην περιοχή του Ιλίου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (28-1-2026) πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική κλήση σε σχολική μονάδα στην περιοχή του Ιλίου, κατά την οποία άγνωστοι ανέφεραν την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, με τη συνδρομή άλλων αστυνομικών, άμεσα μετέβησαν στο σημείο όπου έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και διενήργησαν ενδελεχή έλεγχο σε όλους τους χώρους, χωρίς να εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.

Κατόπιν αξιοποίησης και διασταύρωσης πληροφοριών σε συνεργασία με τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, προέκυψε ότι η επίμαχη τηλεφωνική κλήση είχε πραγματοποιηθεί από δύο ανήλικους μαθητές, που χρησιμοποίησαν την τηλεφωνική σύνδεση συμμαθήτριάς τους.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

