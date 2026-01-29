Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26)

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (28-01-26) με πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

