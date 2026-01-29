Γεγονός θεωρείται πλέον το σίκουελ της θρυλικής ταινίας "Dirty Dancing" (1987), καθώς η εταιρία παραγωγής Lionsgate ανακοίνωσε τα βασικά στελέχη του πρότζεκτ.

Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση του στούντιο για το φιλμ, οι παραγωγοί των ταινιών «Hunger Games» και «Crazy Rich Asians», Νίνα Τζέικομπσον (Nina Jacobson) και Μπραντ Σίμπσον (Brad Simpson) αναλαμβάνουν το σίκουελ, με στόχο την έναρξη των γυρισμάτων αργότερα φέτος.

Η Τζένιφερ Γκρέι (Jennifer Grey) επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Frances "Baby" Houseman, ο οποίος της είχε χαρίσει μία υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τον διάσημο ρόλο είχαν περάσει αρχικά από οντισιόν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) και η Γουινόνα Ράιντερ (Winona Ryder), ενώ η Γκρέι είχε αποκαλύψει στους New York Times πως η αμοιβή της ανήλθε στα 50.000 δολάρια.

Η 66χρονη σήμερα Τζένιφερ Γκρέι, στα 30ά Βραβεία Critics Choice, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025

Στο νέο εγχείρημα, η ηθοποιός θα αναλάβει παράλληλα καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού. «Ο ρόλος της "Baby" κατέχει μια βαθιά και πολύτιμη θέση στην καρδιά μου, όπως ακριβώς και στις καρδιές τόσων θαυμαστών όλα αυτά τα χρόνια. Για καιρό αναρωτιόμουν πού θα μπορούσαμε να συναντήσουμε την Baby χρόνια μετά και πώς θα ήταν η ζωή της. Χρειάστηκε χρόνος για να βρω τους συνεργάτες με τους οποίους θα ένιωθα ότι μπορώ να εμπιστευτώ τη συνέχεια της κληρονομιάς της αρχικής ταινίας... Είμαι ενθουσιασμένη που μπορώ πλέον να πω ότι η αναμονή φαίνεται πως σύντομα τελειώνει!», ανέφερε σε δήλωσή της η Γκρέι.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι συγκροτήσαμε την ιδανική ομάδα για να προχωρήσουμε την ταινία, σε συνεργασία με την Τζένιφερ Γκρέι. Δεν υπάρχουν καταλληλότεροι παραγωγοί από τους επί σειρά ετών συνεργάτες και φίλους μας, Νίνα και Μπραντ, ενώ είμαστε ενθουσιασμένοι που η Kιμ αναλαμβάνει το σενάριο», δήλωσε ο πρόεδρος της Lionsgate Motion Picture Group 'Ανταμ Φόγκελσον (Adam Fogelson).

«Με την ομάδα κρούσης πλέον στη θέση της, προχωράμε ολοταχώς ώστε παλιοί και νέοι θεατές να ανακαλύψουν τη μαγεία, τη μουσική και το συναίσθημα του "Dirty Dancing" σε μια νέα παραγωγή για τη μεγάλη οθόνη», συμπλήρωσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.