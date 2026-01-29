Ο Μερτς στη Βουλή με βολές κατά του Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε την «ενότητα και αποφασιστικότητα» της Ευρώπης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ειδικά στις διαμάχες για τους δασμούς και τη Γροιλανδία με τις ΗΠΑ.

Την «ενότητα και αποφασιστικότητα» της Ευρώπης εξήρε ο καγκελάριος Μερτς με αναφορές στoν πρόεδρο Τραμπ. «Λάθος» η μη συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» λέει η Βάιντελ.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Με βασικούς άξονες την ενότητα και αποφασιστικότητα της Ευρώπης, τις οποίες επέδειξε η Ένωση τόσο στη διαμάχη για τους δασμούς, όσο και στη διαμάχη για τη Γροιλανδία με τις ΗΠΑ, κινήθηκε η ομιλία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην καθιερωμένη ενημέρωση των βουλευτών, σήμερα, για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Πηγή: Deutsche Welle

Η Ευρώπη ήταν η πολιτική δύναμη που επέμεινε στο κράτος δικαίου ως βάση στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και των λαών τις τελευταίες δεκαετίες, ανέφερε ο καγκελάριος Μερτς, μιλώντας στη Βουλή. Τόνισε όμως ότι η Γερμανία και η Ευρώπη «πρέπει να μάθουν τη γλώσσα της πολιτικής ισχύος», τουλάχιστον εν μέρει.«Είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αμυνθούμε»Ο Μερτς χαιρέτισε την απόσυρση των αμερικανικών απειλών για επιβολή πρόσθετων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες- μεταξύ των οποίων και η Γερμανία- στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: «Όποιος στον κόσμο πιστεύει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δασμούς κατά της Ευρώπης ως πολιτικό εργαλείο, πρέπει να γνωρίζει, και τώρα γνωρίζει, ότι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να αμυνθούμε».Ο Μερτς άσκησε επίσης κριτική στις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάστηκαν ποτέ στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. «Οι καθιερωμένες συμμαχίες δεν πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο ελαφρά τη καρδία» είπε, τονίζοντας ότι «η διατλαντική συμμαχία και η διατλαντική εμπιστοσύνη, παραμένουν σταθερές αξίες για εμάς στη Γερμανία, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο».Αυτό αποδείχθηκε, όπως είπε, και από τη συμμετοχή της Γερμανίας στην αποστολή του ΝΑΤΟ «Enduring Freedom» μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Επίσης η Γερμανία είχε προσφέρει στο Αφγανιστάν «μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια για πολλά χρόνια».Kριτική Βάιντελ στον Μερτς και τον ΟΗΕΑίσθηση προκάλεσε κριτική της συμπροέδρου της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία«, Αλίς Βάιντελ, για τη μη συμμετοχή της Γερμανίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, θεωρώντας την λανθασμένη επιλογή και χαμένη ευκαιρία για την επίλυση «πολλών εμποδίων που δημιουργεί ο ΟΗΕ».Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς, Ζέρεν Πέλμαν, επέκρινε από την πλευρά του από το βήμα της Μπούντεστγακ τον ριζοσπαστικοποίηση των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ.«Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι αυτή η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος για τη Γερμανία», είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος προς τον καγκελάριο.

