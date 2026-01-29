Χαρδαλιάς: Η Περιφέρεια επενδύει στη γνώση – Ξεκινά ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου

Το Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής, ένας από τους πιο δυναμικούς εκπαιδευτικούς θεσμούς, ανοίγει ξανά τις πύλες του με έναν νέο κύκλο μαθημάτων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, που αρχίζουν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται μέσα στον Μάρτιο.

Ο νέος κύκλος θα περιλαμβάνει δύο ειδικά σχεδιασμένα Προγράμματα μαθημάτων, ένα για παιδιά Δημοτικού και ένα για Γυμνασίου, με εστίαση στο περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Τα μαθήματα θα παρακολουθήσουν συνολικά 400 μαθητές και μαθήτριες – 200 παιδιά Δ΄ έως ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού και 200 όλων των τάξεων του Γυμνασίου – ενώ η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν.

Κάθε πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει εργαστήρια και διαλέξεις από Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 12:00, έως και την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 12:00, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στη διεύθυνση: https://kidsuniversity.innovationattica.gr/aitisi.

Η επιλογή των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί με βάση τη χρονική σειρά υποβολής της αίτησης, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην ιστοσελίδα της δράσης: https://kidsuniversity.innovationattica.gr

Σημειώνεται, ότι το 20% των θέσεων θα καλυφθεί από παιδιά εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Το Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρεια Αττικής αποτελεί μια σταθερή επένδυση στη γνώση, στη δημιουργικότητα και στο μέλλον των παιδιών μας. Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περσινή δράση, που ανέδειξε τις Τέχνες, τον Πολιτισμό και τη Δημιουργικότητα, συνεχίζουμε φέτος με έναν νέο κύκλο μαθημάτων αφιερωμένο στο περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Μέσα από απολύτως δωρεάν, βιωματικά μαθήματα σε πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς χώρους, 200 μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού και 200 μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον του πλανήτη μας. Στην Περιφέρεια Αττικής πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην τάξη. Δημιουργούμε ευκαιρίες που καλλιεργούν τη σκέψη, τη γνώση και την περιβαλλοντική συνείδηση των αυριανών ενεργών πολιτών».

Το προφίλ της δράσης

Ο νέος κύκλος του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής θα περιλαμβάνει δύο ειδικά σχεδιασμένα Προγράμματα Μαθημάτων για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, ανά ηλικιακή ομάδα και συγκεκριμένα:

το Πρόγραμμα-1 (Π1) που απευθύνεται σε 200 μαθητές/μαθήτριες τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και

το Πρόγραμμα-2 (Π2) που απευθύνεται σε 200 μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου

Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει κάθε πρόγραμμα είναι οι εξής:

Πρόγραμμα 1 – Π1 (Μαθητές τάξεων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού)

Μ1: Η φύση ως παζλ: πώς ταιριάζουν όλα τα κομμάτια

Μ2: Η Γεωγραφία σε δράση: Κατανοώντας την κλιματική αλλαγή

Μ3: Πράσινα ταξίδια στους γαλάζιους ωκεανούς

Μ4: Η δεύτερη ζωή των υλικών – Μαθαίνω χημεία μέσα από την κυκλική οικονομία

Μ5: Καλλιεργώ με φροντίδα – Η τροφή που σέβεται τη φύση

Πρόγραμμα 2 – Π2 (Μαθητές Γυμνασίου)

Μ6: Βιοποικιλότητα: η αόρατη ισορροπία της φύσης

Μ7: Πλοία και περιβάλλον – Μαθαίνουμε για την ενεργειακή μετάβαση στη ναυτιλία

Μ8: Ασφαλής τροφή, βιώσιμη γεωργία: Η επιστήμη πίσω από τις επιλογές μας

Μ9: Γεωγραφικές ματιές: Η κλιματική αλλαγή στον κόσμο μας

Μ10: Μπορεί η Χημεία να σώσει τον πλανήτη; Μαθαίνουμε πώς!



Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε αμφιθέατρα και αίθουσες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου κάθε Σάββατο, αρχής γενομένης από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές/μαθήτριες των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού Σχολείου καθώς και των τριών τάξεων Γυμνασίου, που φοιτούν σε σχολεία της Περιφέρειας Αττικής.

Για την επιλογή των μαθητών/τριών θα ακολουθηθεί η χρονική σειρά υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέχρι εξαντλήσεως των 200 διαθέσιμων θέσεων σε κάθε Πρόγραμμα, ενώ θα τηρηθεί και πλήρης κατάλογος επιλαχόντων ανά πρόγραμμα, ομοίως σύμφωνα με τη χρονική σειρά των υποβολών. Από το σύνολο των 400 θέσεων, το 20%, δηλαδή συνολικά 80 θέσεις και στα δύο προγράμματα, θα καλυφθούν από παιδιά εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής.

Η δράση διοργανώνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής – ΚΕ.Κ.Π.Α.» και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

