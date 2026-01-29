Η Ρωσία εξακολουθεί να περιμένει την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να παρατείνει άτυπα για ένα έτος τις διατάξεις της τελευταίας συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η λήξη της συμφωνίας ''New START'' στις 5 Φεβρουαρίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό κενό στο νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα πυρηνικά όπλα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η ''New START'', η οποία υπογράφηκε από τους προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Ντμίτρι Μεντβέντεφ το 2010, θέτει όρια στα στρατηγικά όπλα που θα χρησιμοποιήσει η κάθε πλευρά για να στοχεύσει κρίσιμα πολιτικά και στρατιωτικά κέντρα της άλλης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Θέτει πλαφόν στον αριθμό των αναπτυγμένων στρατηγικών κεφαλών στις 1.550 σε κάθε πλευρά.

Πηγή: skai.gr

