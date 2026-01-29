Survivor: Αποχώρησε η Φωτεινή Καλεύρα

Ένα θέμα υγείας που ταλαιπωρούσε τις τελευταίες ημέρες τη Φωτεινή Καλεύρα, την οδήγησε στην απόφαση να παραιτηθεί, χθες (28/01), από τη Μονομαχία παραμονής και να αποχωρήσει από το Survivor.

Η δυναμική Survivor από την Αρκαδία επρόκειτο να μονομαχήσει με τη Δήμητρα Λιάγγα από τα Φάρσαλα. Ο Χρήστος Μυλωνάς και η Φανή Παντελάκη ήταν εκείνοι που κέρδισαν τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού και εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία της μονομαχίας.

Λίγο νωρίτερα, στο αγώνισμα επάθλου, οι Αθηναίοι κατάφεραν να συνεχίσουν το σερί των νικών τους εξασφαλίζοντας, μετά τις τρεις ασυλίες και το έπαθλο της εβδομάδας, το κιτ ψαρέματος. Οι Επαρχιώτες απογοητεύτηκαν ιδιαίτερα από την ήττα τους, όμως αναθάρρησαν, όταν στο Συμβούλιο του νησιού συνειδητοποίησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι στο εσωτερικό της ομάδας τους.

Η κόντρα της Μαντίσα Τσότα με τον Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, που ξεκίνησε με αφορμή τον τραυματισμό της από ένα ξεχασμένο πριόνι, γενικεύτηκε φέρνοντάς την απέναντι στην ομάδα της. Ο Gio Καραντώνης φάνηκε να προσπαθεί να ηρεμήσει την κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα.

Η τρίτη αγωνιστική εβδομάδα στο Survivor ανέδειξε στρατηγικές αλλά και χαρακτήρες. Ο απολογισμός της έχει δύο αποχωρήσεις, μία από την κάθε ομάδα. Ο Γιάννης Στίνης από τους Αθηναίους, μετά τον τραυματισμό του, δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει ενώ η Φωτεινή Καλεύρα ακολούθησε την ίδια οδό ούσα παράλληλα, για δεύτερη εβδομάδα σερί, υποψήφια προς αποχώρηση.

Το νέο επεισόδιο του Survivor, έρχεται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, φέρνοντας νέες ανατροπές και εκπλήξεις!

SURVIVOR

Κυριακή στις 21:00, Δευτέρα (02/02) εκτάκτως στις 22:00,

Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη στις 21:40

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.