Η Lukoil συμφώνησε να πουλήσει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle Group, χωρίς το Κρεμλίνο να σχολιάζει τη συγκεκριμένη συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, υπογράμμισε ότι πρόκειται για εταιρικές συμφωνίες και τόνισε ως πρωταρχικό στόχο την προστασία και τον σεβασμό των συμφερόντων της ρωσικής εταιρείας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές κυρώσεις που ανάγκασαν τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil να διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό ήταν παράνομες και απαράδεκτες, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία της να τα πωλήσει στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle Group CG.O.

«Γνωρίζετε ότι θεωρούμε τις κυρώσεις παράνομες και απαράδεκτες. Αυτή είναι η θέση μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το Reuters.

«Δεύτερον, πρόκειται για εταιρικές συμφωνίες. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούμε να τις σχολιάσουμε. Για εμάς, το πιο σημαντικό είναι να προστατεύονται και να γίνονται σεβαστά τα συμφέροντα της ρωσικής εταιρείας».

Η ρωσική Lukoil πουλάει τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της στην αμερικανική Carlyle

Σημειώνεται πως η Lukoil, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στη Ρωσία, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συμφώνησε να πουλήσει το μεγαλύτερο μέρος των ξένων περιουσιακών της στοιχείων, συνολικής αξίας περίπου 22 δισ. δολαρίων, στην αμερικανική εταιρεία private equity Carlyle Group, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της συναλλαγής από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

«Η υπογεγραμμένη συμφωνία δεν είναι αποκλειστική για την εταιρεία και τελεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η εξασφάλιση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της άδειας από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για τη συναλλαγή με την Carlyle», ανακοίνωσε η Lukoil.

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλλει κυρώσεις στη Lukoil και τη Rosneft, τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στη Ρωσία, από τον περασμένο Οκτώβριο ως απόρροια της βραδείας προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, οι κυρώσεις εντάσσονται στη στρατηγική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τη Ρωσία να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία — του πιο φονικού πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει μέχρι στιγμής μπλοκάρει δύο απόπειρες συμφωνιών: πρώτα μεταξύ της Lukoil και του ελβετικού εμπορικού ομίλου Gunvor τον Οκτώβριο και, στη συνέχεια, μια προτεινόμενη ανταλλαγή μετοχών που είχε οργανώσει η Xtellus Partners, το πρώην αμερικανικό σκέλος της ρωσικής τράπεζας VTB, τον Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε δώσει στη Lukoil προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου για να πουλήσει το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιό της.

