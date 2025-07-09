Τα διπλωματικά μέσα για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχουν εξαντληθεί, δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλώντας στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Παράλληλα, ο Γερμανός πολιτικός υποσχέθηκε να συνεχίσει να υποστηρίζει τον αγώνα του Κιέβου κατά της ρωσικής επιθετικότητας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Μερτς δήλωσε ότι βρίσκεται σε εντατικές διαβουλεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση όπως και με την Κομισιόν για τους δασμούς, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η ΕΕ μπορεί να καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον το αργότερο έως το τέλος του τρέχοντος μήνα.

«Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το συντομότερο δυνατό, η οποία θα συνδέει το αμοιβαίο εμπόριο μεταξύ Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους χαμηλότερους δυνατούς τελωνειακούς δασμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

