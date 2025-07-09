Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του ελληνόκτητου πλοίου Eternity C, που επλήγη από επίθεση των Χούθι ανοικτά της Υεμένης πριν από δύο ημέρες και τελικά βυθίστηκε, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής 6 μέλη του πληρώματος έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα (5 φιλιππινέζικης καταγωγής και 1 ινδικής), ενώ 15 αγνοούνται.

Υπενθυμίζεται ότι το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Eternity C, με σημαία Λιβερίας, 22 μέλη πληρώματος -21 Φιλιππινέζους και έναν Ρώσο- και τριμελής ομάδα ασφαλείας, δέχθηκε επίθεση με θαλάσσια drones και ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από επανδρωμένα ταχύπλοα των Χούθι τη Δευτέρα, στη δεύτερη επίθεση που εξαπέλυσε η υεμενίτικη οργάνωση μέσα σε μια ημέρα, μετά από μήνες αδράνειας.

Τουλάχιστον τέσσερα μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα πηγές του κλάδου ναυτιλιακής ασφάλειας, σηματοδοτώντας τους πρώτους θανάτους στον κλάδο της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Ιούνιο του 2024.

Ωστόσο, πρόσθεσαν ότι δεν έχουν αποκτήσει ακόμα οπτική επαφή με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, ούτε τα άλλα δύο μέλη της ομάδας ασφαλείας που επέβαιναν στο πλοίο, εκ των οποίων ο ένας είναι Έλληνας υπήκοος. Μία από τις πηγές του Reuters, εξέφρασε φόβους ότι μέλη του πληρώματος μπορεί να έχουν απαχθεί από τους Χούθι.

«Θα συνεχίσουμε να αναζητούμε το υπόλοιπο πλήρωμα μέχρι το τελευταίο φως», δήλωσε αξιωματούχος της εταιρείας διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Diaplous, που έχει έδρα την Ελλάδα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «στοχεύουμε σε μια ειρηνική επιχείρηση», επισημαίνοντας ότι την αποστολή ξεκίνησε η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Η εταιρεία Cosmoship Management, που διαχειρίζεται το πλοίο με σημαία Λιβερίας, δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα του Reuters για επιβεβαίωση των θυμάτων ή των τραυματιών.

Το χρονικό της επίθεσης

Το Eternity C δέχτηκε για πρώτη φορά επίθεση το απόγευμα της Δευτέρας με θαλάσσια drones και ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από ταχύπλοα των Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με πηγές του τομέα ναυτιλιακής ασφάλειας που μίλησαν στο Reuters.

Δύο από τις πηγές του πρακτορείο δήλωσαν την Τετάρτη ότι το πλοίο δέχτηκε ξανά επίθεση το βράδυ της Τρίτης, αναγκάζοντας το πλήρωμα να πηδήξει στο νερό, καθώς οι σωστικές λέμβοι του πλοίου είχα καταστραφεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση της Υεμένης δεν έχει πάντως αναλάβει μέχρι τώρα την ευθύνη για την επίθεση.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πηγές του Reuters, αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης έχουν ξεκινήσει διπλωματικές συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία, χώρα με παρουσία ειδικού βάρους στην περιοχή, ώστε να βοηθήσει στην επιχείριση διάσωσης του πλοίου.



