Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, με επίκεντρο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, καθώς η Γερμανία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο επιπλέον συστημάτων Patriot, με σκοπό να τα παραδώσει στο Κίεβο και να καλύψει πλήρως το κόστος της αποστολής.

Μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να σταματήσει την αποστολή ορισμένων όπλων στην Ουκρανία, το Κίεβο προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή θα αποδυναμώσει την άμυνα της χώρας απέναντι στις εντεινόμενες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και επιθετικές κινήσεις στο πεδίο. Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες για την αγορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, ώστε να καλυφθεί το κενό.

Σε αυτό την κατεύθυνση, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Βερολίνο την Παρασκευή. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης θέματα εμπορίου και δασμών, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η κυβέρνηση Μερτς προτίθεται να προσφέρει στο Κίεβο δύο επιπλέον συστήματα Patriot μαζί με τους αναγκαίους αναχαιτιστικούς πυραύλους και να καλύψει πλήρως το κόστος των κρίσιμων αυτών παραδόσεων, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που επικαλείται το Bloomberg.

Οι παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω διμερούς συμφωνίας μεταξύ Γερμανίας και ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το Βερολίνο πρότεινε τη συμφωνία για τα Patriot στην Ουάσιγκτον πριν από αρκετές εβδομάδες και πλέον η απόφαση για τη μεταβίβαση του εξοπλισμού βρίσκεται στα χέρια του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η Γερμανία ασκεί πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και αρκετούς μήνες ώστε να παραδοθεί τουλάχιστον ένα ακόμη αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στην Ουκρανία, προκειμένου να καλυφθεί το κρίσιμο κενό στην αεράμυνα, καθώς η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της.

Παράλληλα με την απαίτησή του προς τα κράτη–μέλη του ΝΑΤΟ να επωμιστούν μεγαλύτερο βάρος για τη δική τους άμυνα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν και μεγαλύτερο μερίδιο της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Η ανάγκη για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Κίεβο γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται την ώρα που η Μόσχα εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά ουκρανικών πόλεων.

Αυτή την εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής. Σύμφωνα με την ουκρανική αεράμυνα, η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 550 drones και πυραύλους μέσα σε ένα μόνο βράδυ, με την πλειονότητα να στοχεύει την πρωτεύουσα Κίεβο.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς ο Τραμπ δήλωνε σε δημοσιογράφους ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» από την τηλεφωνική συνομιλία της Πέμπτης με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να δήλωσε πως «δεν θα κάνει πίσω» από τους πολεμικούς του στόχους.

Ερωτηθείς για το αν η γερμανική κυβέρνηση διαπραγματεύεται συμφωνία για Patriot με τις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του καγκελάριου Μερτς, Στέφαν Κορνέλιους, δήλωσε σε τακτική συνέντευξη Τύπου ότι «υπάρχουν διάφοροι τρόποι» για να καλυφθούν οι ανάγκες της Ουκρανίας στον τομέα της αεράμυνας.

«Μπορώ να πω πως πράγματι διεξάγονται εντατικές συνομιλίες επί του θέματος», δήλωσε ο Κορνέλιους στους δημοσιογράφους την Παρασκευή στο Βερολίνο.

Ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον στις 14 και 15 Ιουλίου για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας. «Φυσικά, τα Patriot θα βρίσκονται επίσης στην ατζέντα», πρόσθεσε.

Ο προκάτοχος του Μερτς, Όλαφ Σολτς, ηγήθηκε πέρυσι της προσπάθειας αποστολής περισσότερων Patriot και άλλων συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής, η Γερμανία έχει αποστείλει τρία συστήματα Patriot από τα δικά της αποθέματα στην Ουκρανία, δηλαδή το ένα τέταρτο του συνολικού της οπλοστασίου. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει εκείνο της αμερικανικής συμβολής σε Patriot προς το Κίεβο.

Η Γερμανία έχει επίσης προσφερθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε κοινά ευρωπαϊκά έργα για την ενίσχυση της αεράμυνας, των χερσαίων και ναυτικών συστημάτων, καθώς η Ε.Ε. επιταχύνει τη στρατιωτική της αποτροπή έναντι της ρωσικής απειλής.



Στη Βρετανία ο Μερτς για την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας

Ο Φρίντριχ Μερτς θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο ως καγκελάριος της Γερμανίας στις 17 Ιουλίου, προκειμένου να υπογράψει μια ιστορική συνθήκη με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με το Politico.

Η συμφωνία προωθεί τη συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, της οικονομικής ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης. Η συνθήκη αναμένεται να περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, σύμφωνα με την οποία μια απειλή προς το ένα κράτος θα θεωρείται απειλή προς το άλλο.

Το ταξίδι του Μερτς στο Λονδίνο επισφραγίζει σχεδόν έναν χρόνο διαβουλεύσεων, από τότε που ο Στάρμερ είχε συνυπογράψει κοινή δήλωση με τον τότε καγκελάριο Όλαφ Σολτς, με στόχο μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Η ομάδα του Κιρ Στάρμερ επιδιώκει στενότερες σχέσεις με το Βερολίνο από την εποχή που βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ιδίως στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, τομείς στους οποίους επικεντρώνεται και η ξεχωριστή συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμμαχος του Γερμανού καγκελάριου δήλωσε ότι ο Φρίντριχ Μερτς επιθυμεί να δώσει μια «προσωπική διάσταση» στη σχέση Ηνωμένου Βασιλείου–Γερμανίας.

Ωστόσο, η ημερομηνία του ταξιδιού του Μερτς αποτέλεσε αντικείμενο έντονων διαβουλεύσεων, καθώς αξιωματούχοι ήθελαν να αποφύγουν την επισκίαση της κρατικής επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ έχει ήδη αναπτύξει καλή σχέση με τον Γερμανό ομόλογό του Μπόρις Πιστόριους, καθώς οι δύο χώρες προχωρούν σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στους εθνικούς τους στρατούς.

Ένα πιο ευαίσθητο σημείο στις διαπραγματεύσεις αφορά τη διατύπωση της συνθήκης σε θέματα διασυνοριακής κινητικότητας, καθώς το Βερολίνο πιέζει για μια νέα συμφωνία πανευρωπαϊκού επιπέδου για τη νεανική κινητικότητα, την ώρα που ο Στάρμερ δέχεται πολιτικές πιέσεις να μειώσει τη μετανάστευση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.