Εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με την Bild.

Ειδικότερα, στην επίσημη δήλωσή του προς τον Τύπο, ο Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταλήγει σε ένα συνολικά θετικό συμπέρασμα.

«Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος με την επίσκεψη. Το γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση, ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, με προσκάλεσε να διανυκτερεύσω στον ξενώνα του ήταν επίσης ένα παράδειγμα της επιθυμίας του να κάνει μια καλή συζήτηση. Και τελικά ήταν μια καλή συζήτηση», είπε.

Ο Μερτς επαίνεσε επίσης την καλή προσωπική σχέση, που αναπτύχθηκε: «Τα πάμε καλά σε προσωπικό επίπεδο. Υπάρχει ένα επίπεδο επικοινωνίας που είναι ανοιχτό και πολύ συναδελφικό. Και βασιζόμενοι σε αυτό, σίγουρα θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις στο μέλλον και θα έχουμε επίσης μια πολύ στενή σχέση μεταξύ μας».

Ο Τραμπ στη Γερμανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποδέχτηκε την πρόσκληση να επισκεφθεί τη Γερμανία, σύμφωνα με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Οι δύο πλευρές θα αναζητήσουν μια ημερομηνία», δήλωσε ο Μερτς μετά από μια συνομιλία με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον στην εκπομπή «Brennpunkt» του ARD.

Οι λεπτομέρειες της προγραμματισμένης επίσκεψης παραμένουν ανοιχτές, αλλά και οι δύο πλευρές θέλουν να βρουν μια κατάλληλη ημερομηνία το συντομότερο δυνατό. Ο Μερτς ελπίζει ότι η επίσκεψη θα ενισχύσει περαιτέρω τις διατλαντικές σχέσεις.

Πηγή: skai.gr

