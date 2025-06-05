Λογαριασμός
Το Ισραήλ χτυπά τη Βηρυτό - Επίθεση σε στόχους της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νωρίτερα προειδοποιήσεις εκκένωσης για τέσσερα κτίρια και την ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτά στα νότια προάστια της Βηρυτού

Επίθεση

Για ισραηλινά χτυπήματα στα νότια προάστια της Βηρυτού κάνουν λόγο λιβανέζικα μέσα.

Πρόκειται για επίθεση σε στόχους της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Υπενθυμίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νωρίτερα προειδοποιήσεις εκκένωσης για τέσσερα κτίρια και την ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτά στα νότια προάστια της Βηρυτού, ενόψει επικείμενων αεροπορικών πληγμάτων κατά στόχων της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραέι, δημοσίευσε χάρτες με τις ακριβείς τοποθεσίες των κτιρίων.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ», ανέφερε ο Αντραέι.

Η ανακοίνωση καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 300 μέτρα από τα συγκεκριμένα κτίρια για την ασφάλειά τους.
 

