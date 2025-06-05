Κατά τη σημερινή συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χάρισε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ένα κορνιζαρισμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης του παππού του, μια συμβολική κίνηση που υπενθυμίζει τη βαυαρική καταγωγή της οικογένειας Τραμπ.

The Chancellor of Germany presents President Trump his grandfather’s birth certificate! 🇩🇪 pic.twitter.com/gMoatjzlND June 5, 2025

Ποιος ήταν ο Φρίντριχ Τραμπ

Ο Φρίντριχ Τραμπ γεννήθηκε το 1869 στην πόλη Κάρλσταντ, στο τότε Βασίλειο της Βαυαρίας. Το 1885, σε ηλικία μόλις 16 ετών, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αναφορές, για να αποφύγει τη στρατιωτική θητεία και εγκαταστάθηκε αρχικά στη Νέα Υόρκη, σε μια εποχή που δεχόταν μαζικά Γερμανούς μετανάστες.

Ακολουθώντας το πνεύμα της εποχής, κατευθύνθηκε προς τη Δύση κατά τη διάρκεια του Πυρετού του Χρυσού στο Κλοντάικ στον Καναδά, όπου διατηρούσε ξενοδοχεία και εστιατόρια για χρυσοθήρες και τυχοδιώκτες.

Το 1901 προσπάθησε να επιστρέψει στη Γερμανία μαζί με τη σύζυγό του, Ελίζαμπετ Κριστ, αλλά απελάθηκε και επέστρεψε στις ΗΠΑ.

Στην Αμερική πλέον Φρίντριχ Τραμπ ξεκίνησε να χτίζει τη βάση της μετέπειτα αυτοκρατορίας ακινήτων της οικογένειας Τραμπ, την οποία επέκτεινε ο γιος του, Φρεντ Τραμπ.

Ο Φρίντριχ Τραμπ πέθανε το 1918 κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Ισπανικής Γρίπης, αφήνοντας πίσω του τον γιο του Φρεντ που ήταν τότε μόλις τριών ετών.



Πηγή: skai.gr

