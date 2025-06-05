Σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις εντός και εκτός ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ παρομοίασε τον αιματηρό πόλεμο στην Ουκρανία με καβγά ανάμεσα σε δύο μικρά παιδιά που «μισούν το ένα το άλλο», λέγοντας, μάλιστα, ότι ίσως είναι καλύτερο να τους επιτραπεί να πολεμήσουν «για λίγο».

Ο Τραμπ προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο.



Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με ενδεχόμενες κυρώσεις στη Ρωσία, καθώς ερωτηθείς σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που θα προχωρήσει στην επιβολή τους, απάντησε ότι «το έχω στο μυαλό μου, η προθεσμία. Όταν δω ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό που συμβαίνει».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα είναι «πολύ, πολύ, πολύ σκληρές», όταν πιέστηκε να απαντήσει για το ενδεχόμενο νέων μέτρων, ενώ δεν απέκλεισε ότι οι κυρώσεις μπορεί να στοχεύσουν και τις δύο πλευρές. «Μπορεί να είναι και στις δύο χώρες, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρετε, χρειάζονται δύο για να χορέψεις ταγκό.» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Αναφερθείς στη συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Τραμπ χρησιμοποίησε μια παρομοίωση, λέγοντας ότι «μερικές φορές βλέπεις δύο μικρά παιδιά να τσακώνονται άγρια. Μισούν το ένα το άλλο, και παλεύουν σε ένα πάρκο. Προσπαθείς να τα χωρίσεις, αλλά δεν θέλουν. Καμιά φορά είναι καλύτερα να τα αφήσεις να παλέψουν λίγο και μετά να τα τραβήξεις μακριά.»

Από την πλευρά του, ο Γερμανός Καγκελάριος είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι «αναζητούμε τρόπους να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία» για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σημείωσε, επίσης, ότι αύριο είναι η επέτειος της Απόβασης στη Νορμανδία (D-Day), υπενθυμίζοντας ότι εκείνη η επιχείρηση σηματοδότησε «την απελευθέρωση της πατρίδας μου από τη ναζιστική δικτατορία», και απευθυνόμενος στον Τραμπ είπε: «σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη. Η Αμερική βρίσκεται ξανά σε θέση ισχύος για να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.»

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι Γερμανία και ΗΠΑ πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία και να ασκούν πίεση στη Ρωσία. με τον Τραμπ να απαντά «θα το συζητήσουμε.»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεσπάσει αν ήταν εκείνος πρόεδρος την περίοδο της ρωσικής εισβολής.

Παράλληλα, εξέφρασε την απαισιοδοξία του για την πορεία των διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι «δεν νομίζω ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα υπογράψουν συμφωνία.»

Τραμπ: «Εγώ σταμάτησα τον αγωγό Nord Stream 2»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην απόφασή του να σταματήσει την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2 μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «εγώ τον σταμάτησα, ήταν νεκρός. Και μετά λένε ότι ήμουν φίλος με τον Πούτιν».

Την εποχή εκείνη, οι επικριτές του κατηγορούσαν την κυβέρνησή του ότι καθυστέρησε να επιβάλει κυρώσεις που θα εμπόδιζαν την ολοκλήρωση του έργου, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση είχε και οικονομικά κίνητρα υπέρ των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας πως ο πρόεδρός Μπάιντεν «επέτρεψε να κατασκευαστεί», αναφερόμενος στην απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να άρει τις κυρώσεις κατά της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του αγωγού.

Σχολιάζοντας ο Γερμανός Καγκελάριος παραδέχθηκε ότι ο αγωγός Nord Stream 2 ήταν ένα «λάθος».

Ο Καγκελάριος Μερτς προσέφερε στον Πρόεδρο Τραμπ ένα ιδιαίτερα συμβολικό δώρο: το πιστοποιητικό γέννησης του παππού του, κορνιζαρισμένο.

Πρόκειται για την πρώτη δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών, η οποία πραγματοποιείται σε μια συγκυρία με πλήθος κρίσιμων διεθνών ζητημάτων στο προσκήνιο, όπως αναφέρει το CNN. Στο Οβάλ Γραφείο παρίσταντο επίσης ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Θα διατηρήσουμε τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία»

Στο πεδίο των διμερών σχέσεων, ο Τραμπ τόνισε ότι «θα έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τη Γερμανία. Ο Μερτς είναι ένας καλός άνθρωπος για να διαπραγματευτείς – αλλά δύσκολος.»

Ειδικότερα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «θα έχουμε μια καλή εμπορική συμφωνία», προσθέτοντας: «Υποθέτω πως αυτό θα εξαρτηθεί κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εσείς είστε πολύ σημαντικό μέρος της, οπότε θα είστε μέσα στη διαδικασία», είπε απευθυνόμενος στον Μερτς.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι θα συζητηθούν εμπορικά θέματα, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι «η Γερμανία αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες» λέγοντας μάλιστα ότι θα διατηρήσει τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία, τονίζοντας πως «η σχέση με τη Γερμανία είναι πολύ σημαντική.»

Σημειώνεται ότι πολλοί Γερμανοί είχαν εκφράσει ανησυχία για το ενδεχόμενο αποχώρησης δεκάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν στη χώρα τους, με βάση δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε το θέμα με χαλαρό τόνο, λέγοντας πως θα διατηρήσει τα στρατεύματα στη Γερμανία “αν θέλουν να τα έχουν εκεί.”

Ειδικότερα ο Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει το ζήτημα των περίπου 45.000 Αμερικανών στρατιωτών που σταθμεύουν στη Γερμανία, κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό Καγκελάριο υπογραμμίζοντας τη σημαντική οικονομική συμβολή τους στη γερμανική οικονομία.

«Έχουμε πολλούς, περίπου 45.000. Είναι πάρα πολλοί στρατιώτες,» είπε ο Τραμπ. «Αυτό είναι καλή οικονομική ανάπτυξη. Είναι καλά αμειβόμενοι και ξοδεύουν πολλά χρήματα στη Γερμανία. Αλλά η σχέση με τη Γερμανία είναι πολύ σημαντική.»

Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «έχουμε μια καλή βάση για συνεργασία.»

Πηγή: skai.gr

