Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο κ. Μερτς ρωτήθηκε για τον ρόλο της Τουρκίας στη Συμμαχία, με τον ίδιο να δηλώνει ότι συζητήθηκε το θέμα στο γεύμα των δυο ανδρών.

«Θα πρέπει να αποφασίσουμε ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση για το ζήτημα αυτό, αν μπορούν να παραδοθούν μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία», δήλωσε.

Ο κ. Μερτς τόνισε ότι μοιράζεται με την Άγκυρα τη βούληση να «έχουμε πραγματικά αυτή τη στενή σχέση με την Τουρκία, ως μια μεγάλη χώρα στη συμμαχία μας», ενώ έκανε γνωστό ότι θα αποδεχθεί την πρόσκληση του προέδρου Ερντογάν, που αναγκάστηκε την τελευταία φορά να ακυρώσει.

Ο ίδιος μίλησε για τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας λέγοντας πως «πρόκειται για μια χώρα που προστατεύει μια περιοχή του ΝΑΤΟ που έχει υψηλή στρατηγική σημασία».

«Η Τουρκία προστατεύει μια περιοχή του ΝΑΤΟ που έχει υψηλή στρατηγική σημασία, είναι πολύτιμος και σημαντικός εταίρος του ΝΑΤΟ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι αυτή η εταιρική σχέση στο πλαίσιο της Συμμαχίας μπορεί να επεκταθεί με την Τουρκία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

