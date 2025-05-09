Η ουγγρική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα την απέλαση δύο Oυκρανών διπλωματών, κατηγορώντας τους για κατασκοπεία, σε αντίποινα για τη σύλληψη δύο Ούγγρων, φερόμενων κατασκόπων, στη δυτική Ουκρανία και μετά τις κατηγορίες του Κιέβου περί αποκάλυψης ουγγρικού δικτύου κατασκοπείας -- μια εξέλιξη που σημειώνεται πρώτη φορά με φόντο τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

«Απελάσαμε σήμερα δύο κατάσκοπους που εργάζονταν υπό διπλωματική κάλυψη στην πρεσβεία της Ουκρανίας στη Βουδαπέστη», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πίτερ Σιγιάρτο, σε βίντεο που ανέβασε στο Facebook, καταγγέλλοντας τις εκστρατείες δυσφήμισης του Κιέβου κατά της Βουδαπέστης.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αποκάλυψε δίκτυο κατασκόπων που διαχειριζόταν το ουγγρικό κράτος για να αποκτήσει πληροφορίες για την άμυνα της Ουκρανίας.

Σε ανακοίνωση, η SBU δήλωσε ότι έθεσε υπό κράτηση δύο ύποπτους πράκτορες, τους οποίους, σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία, διαχειριζόταν η υπηρεσία πληροφοριών του ουγγρικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

