Ένας ακόμα «μνηστήρας» για τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του «Transferfeed.com», η Τορίνο έρχεται να προστεθεί δίπλα στις Σασουόλο και Κάλιαρι, που έχουν κάνει ήδη διερευνητικές επαφές για τον 29χρονο δεξιό μπακ του Παναθηναϊκού.

Στο εν λόγω δημοσίευμα επισημαίνεται ότι η χρηματιστηριακή αξία του Καλάμπρια φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και πως οι «πράσινοι» θα αξιώσουν περίπου 500.000 ευρώ λιγότερα, για να συναινέσουν σε παραχώρησή του.

Μάλιστα, γίνεται λόγος για προτεραιότητα από πλευράς «γκρανάτα» να ενισχύσει τα άκρα της, ενόψει της διαμόρφωσης του ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Ενώ καταγράφεται και η καλή παρουσία του Ιταλού αμυντικού με τον Παναθηναϊκό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά και η εμπειρία που διαθέτει.



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