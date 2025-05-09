Αποφασισμένοι να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να λήξει ανώδυνα το θέμα των δασμών εμφανίζονται οι Ευρωπαίου ηγέτες. Την επομένη κιόλας της συμφωνίας που ανακοινώθηκε ανάμεσα σε Βρετανία και ΗΠΑ -Στάρμερ και Τραμπ-, ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, έστειλε σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, ζητώντας μηδενικούς δασμούς και τη λήξη του αναφερόμενου ως «εμπορικού πολέμου«».

Ο Φρίντριχ Μερτς διευκρίνισε ότι μία συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς δεν δύναται να πραγματοιηθεί μεμονωμένα με χώρες της ΕΕ, αλλά συνολικά, καθώς τα κράτη-μέλη της Ένωσης διέπονται από κοινούς εμπορικούς κανόνες.

«Έδωσα συγχαρητήρια στον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη συμφωνία που κατέληξε χθες με το Ηνωμένο Βασίλειο», τόνισε αρχικά ο Μερτς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά τη διάρκεια περιοδείας στις Βρυξέλλες την Παρασκευή. «Αυτός είναι ένας καλός δρόμος προς τα εμπρός», πρόσθεσε ο Γερμανόας καγεκλάριος, στέλνοντας μήνυμα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην Ουάσινγκτον.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε στον Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να τερματίσει τον εμπορικό του πόλεμο και να καταργήσει τους δασμούς. «Του είπα ότι, κατά την άποψή μου, η κλιμάκωση αυτής της τελωνειακής διαφοράς δεν είναι καλή ιδέα. Η καλύτερη λύση θα ήταν το «μηδέν δασμοί» για όλα και για όλους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα για τη μείωση των υφιστάμενων δασμών», πρόσθεσε ο Φρίντριχ Μερτς, ακολουθώντας κοινή γραμμή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. «Και μακροπρόθεσμα να πάμε σε μια εμπορική συμφωνία», είπε.

Ο Μερτς τόνισε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν μια αμοιβαία συμφωνία, κάτι που η Επιτροπή έχει επίσης επικαλεστεί για τα βιομηχανικά αγαθά. Ωστόσο, η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου διαφοροποιείται από τη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Βρετανία, όπου διατηρήθηκε ποσοστό 10% εκατέρωθεν.

Ο Μερτς υποστήριξε ότι εκτός από τους δασμούς, η ΕΕ θα πρέπει να προσφέρει ευρεία αναγνώριση των τεχνικών προτύπων λόγω «μεγάλων δυνατοτήτων για άνοιγμα των αγορών». Ένα παράδειγμα θα ήταν οι κανόνες που αφορούν τα αυτοκίνητα.

Όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου, ο Γερμανός καγκελάριος ξεκαθάρισε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι «ο πλησιέστερος εμπορικός εταίρος για τις ΗΠΑ δεν είναι η Γερμανία, η Γαλλία ή η Πολωνία. Είναι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Φον ντερ Λάιεν: Θα πάω στην Ουάσινγκτον μόνο για συμφωνία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα επισκεφθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον σύντομα — αλλά όχι πριν υπάρξει ένα «συγκεκριμένο» εμπορικό πακέτο που μπορεί να διαπραγματευτεί μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, είπε την Παρασκευή.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφώνησε με τον Τραμπ όταν συναντήθηκαν στο Βατικανό τον περασμένο μήνα ότι θα τον επισκεφθεί σύντομα, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την επίσκεψη.

Ερωτηθείσα πότε σχεδίαζε να πάει, η φον ντερ Λάιεν είπε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες: "Νομίζω ότι είχα μια καλή συνομιλία με τον Τραμπ στο τηλέφωνο και στην κηδεία του Πάπα. Αλλά για μένα, είναι σημαντικό ότι αν πάω στον Λευκό Οίκο, θέλω να έχω ένα πακέτο που μπορούμε να συζητήσουμε. Επομένως, πρέπει να είναι συγκεκριμένο και θέλω να έχουμε μια λύση που να συμφωνήσουμε και οι δύο σε αυτό".

Πηγή: skai.gr

