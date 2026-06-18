Σιντ Μπάρετ: Συναυλία-αφιέρωμα στο Κέιμπριτζ για τον θρύλο των Pink Floyd

Συναυλία προς τιμήν του αείμνηστου θρύλου των Pink Floyd, Σιντ Μπάρετ, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη καταγωγής του, την ημέρα των 80ων γενεθλίων του. Στους συντελεστές θα συμμετέχουν οι Kula Shaker, Soft Machine, Men on the Border, Diana Silveira & The Psychedelic Circus, Radhika και Pünk Floyd.

Η αδερφή του Μπάρετ, Ρόουζμαρι Μπριν δήλωσε: «Ο Σιντ θα ήταν τόσο χαρούμενος και αισθανόταν ότι είναι μεγάλη τιμή αν ήξερε ότι η μουσική του εξακολουθούσε να απολαμβάνεται στο Κέιμπριτζ».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου στο Cambridge Corn Exchange, όπου έδωσε την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στις 24 Φεβρουαρίου 1972, σύμφωνα με το BBC.

Ο Νιλ Τζόουνς, συνδιοργανωτής των εκδηλώσεων, δήλωσε: «Ογδόντα χρόνια μετά τη γέννησή του, η επιρροή του Σιντ Μπάρετ παραμένει τόσο ισχυρή όσο ποτέ». Και πρόσθεσε: «Η μουσική, η δημιουργικότητα και το μοναδικό του όραμα συνεχίζουν να εμπνέουν καλλιτέχνες και κοινό από γενιά σε γενιά».

Ο Ρότζερ Μπάρετ μεγάλωσε στο Κέιμπριτζ και υιοθέτησε το ψευδώνυμο «Σιντ» στην εφηβεία του. Ήταν ο κύριος στιχουργός και η κινητήρια δύναμη της δημιουργικότητας στις πρώτες μέρες των Pink Floyd.

Αλλά ακριβώς όταν η καριέρα του συγκροτήματος απογειωνόταν, η χρήση ναρκωτικών και τα προβλήματα ψυχικής υγείας του Μπάρετ οδήγησαν σε ολοένα και πιο ασταθή συμπεριφορά. Αυτό οδήγησε στην αποχώρησή του από το συγκρότημα και στην οριστική επιστροφή του στο Κέιμπριτζ, όπου έζησε μια ήσυχη ζωή και ήταν πιο ευτυχισμένος όταν ζωγράφιζε. Πέθανε το 2006.

Πηγή: skai.gr

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