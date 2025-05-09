Πακιστάν - Ινδία: Καμία ένδειξη από τις δύο χώρες για αποκλιμάκωση

Ινδία και Πακιστάν αλληλοκατηγορήθηκαν για επιθέσεις με drones και πυροβολικό κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής, καθώς τουρίστες και κάτοικοι χωριών εγκατέλειπαν την περιοχή κατά την τρίτη ημέρα των πιο βίαιων μαχών μεταξύ των γειτονικών χωρών- πυρηνικών δυνάμεων εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

«Δεν θα αποκλιμακώσουμε» την ένταση με την Ινδία, διεμήνυσε σήμερα ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, αντιστράτηγος Άχμεντ Σαρίφ Τσόντρι, υποστηρίζοντας ότι το Πακιστάν θα παραμείνει «σε κατάσταση πολέμου» όσο η κυριαρχία και ο λαός του «απειλούνται».

«Με τα όσα μας έχουν κάνει, πρέπει να αντεπιτεθούμε. Μέχρι στιγμής, έχουμε προστατεύσει τους εαυτούς μας, αλλά θα πάρουν απάντηση τη στιγμή που θα το επιλέξουμε», δήλωσε ο στρατιωτικός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους.

Το Νέο Δελχί κατηγόρησε νωρίτερα σήμερα το Ισλαμαμπάντ για ένα νέο κύμα νυχτερινών πληγμάτων εναντίον του εδάφους του.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε από την πλευρά του το Νέο Δελχί ότι επισπεύδει «μια μεγάλη σύγκρουση» μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, καθώς οι πυραυλικές επιθέσεις και οι επιθέσεις με drones μεταξύ των δύο γειτόνων έχουν ήδη σκοτώσει περίπου 50 αμάχους, από την έναρξη των στρατιωτικών εχθροπραξιών.

Μετά τη συντριβή ενός drone κοντά στο στάδιο κρίκετ στο Ραβαλπίντι, το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ότι μεταφέρει το εγχώριο πρωτάθλημά του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Νέο Δελχί ανέστειλε επίσης σήμερα τη διεξαγωγή αγώνων στο πολύ επικερδές εθνικό πρωτάθλημα κρίκετ για μια εβδομάδα.

«Η πολεμική υστερία της Ινδίας θα πρέπει να αποτελεί πηγή μεγάλης ανησυχίας για τον κόσμο», δήλωσε εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας τη «δικαίωμα του Ισλαμαμπάντ στην αυτοάμυνα».

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ινδικής διπλωματίας Σουμπραμάνιαμ Τζαϊσανκάρ δήλωσε ότι «δεν είναι πρόθεση» της χώρας του να «προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση». Δεσμεύτηκε ωστόσο σε μια «πολύ σθεναρή απάντηση» σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών μαίνεται επίσης στο μέτωπο της πληροφόρησης.

Η Ινδία διέταξε χθες την πλατφόρμα X να μπλοκάρει περισσότερους από 8.000 λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων διεθνών μέσων ενημέρωσης. Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δήλωσε ότι συμμορφώθηκε, καταγγέλλοντας ωστόσο «λογοκρισία». Το Νέο Δελχί είχε ήδη απαιτήσει την απαγόρευση πολλών λογαριασμών Πακιστανών πολιτικών προσωπικοτήτων, διασημοτήτων και μέσων ενημέρωσης στην Ινδία.

Ο Πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης Αταουλάχ Τάραρ κατηγόρησε τα ινδικά μέσα ενημέρωσης για «παραπληροφόρηση». «Μέχρι στιγμής το μόνο που κάναμε ήταν να αμυνθούμε!», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

