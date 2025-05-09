ΠΟΕ: Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας συνιστούν θετικό και εποικοδομητικό βήμα προς την αποκλιμάκωση

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων που έχουν προγραμματιστεί γι αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γενεύη, στην Ελβετία, είναι «ένα θετικό και εποικοδομητικό βήμα προς την αποκλιμάκωση», δήλωσε σήμερα η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα.

«Ένας συνεχής διάλογος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου είναι απαραίτητος για τον κατευνασμό των εμπορικών εντάσεων, την αποτροπή του κατακερματισμού κατά μήκος των γεωπολιτικών γραμμών και την προστασία της παγκόσμιας ανάπτυξης», πρόσθεσε εκπρόσωπος του ΠΟΕ σε σύντομη ανακοίνωση.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να αρχίσει εκ νέου τον διάλογο με την Κίνα, η οποία εκπροσωπείται από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Πρόκειται για τις πλέον ανώτατου επιπέδου συνομιλίες μεταξύ των δύο εμπορικών δυνάμεων από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ προκάλεσε έναν εμπορικό πόλεμο μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο στις αρχές του έτους.

'Έκτοτε, οι δύο μεγάλες χώρες αντιπαρατίθενται επιβάλλοντας εναλλάξ υψηλότερους τελωνειακούς δασμούς στα προϊόντα η μια της άλλης, προκαλώντας αναστάτωση στις αντίστοιχες οικονομίες τους και γενικότερα στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη, έπειτα από αίτημα των Αμερικανών σύμφωνα με την Κίνα, πραγματοποιούνται υπό άκρα μυστικότητα. Ούτε το χρονοδιάγραμμα, ούτε ο τόπος και ακόμη λιγότερο η ακριβής ατζέντα των συνομιλιών, έχουν δημοσιοποιηθεί.

Οι δύο πλευρές θα συναντηθούν το Σάββατο και την Κυριακή προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια των μελλοντικών διαπραγματεύσεων, είχε εξηγήσει ο Μπέσεντ την Τρίτη στο δίκτυο Fox News.

