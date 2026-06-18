Ο Νίνο κάνει την είσοδό του στο πλατό της εκπομπής και εντυπωσιάζει τον Φάνη, αρχικά με το… ύψος του! Ο παρουσιαστής έχει αρκετές απορίες και ο καλλιτέχνης είναι έτοιμος να τις απαντήσει. Πώς ο ίδιος εμπνέεται τα τραγούδια του; Ο Νίνο μοιράζεται ιστορίες και αναμνήσεις από την έως τώρα πορεία του.

Η αιφνιδιαστική εμφάνιση της Josephine στο πλατό φέρνει στις οθόνες μας το τρυφερό ντουέτο «Τι κάνεις», αποκαλύπτει πτυχές από την καθημερινότητα του ζευγαριού και δίνει στον Φάνη την ευκαιρία να θέσει και σε εκείνη μερικά καυτά ερωτήματα!

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη φοράει τα καλά της και έρχεται να συναντήσει στο πλατό τον Φάνη, εκείνος όμως έχει διαφορετική στιλιστική άποψη και την εκφράζει! Η γοητευτική ηθοποιός μιλάει για το διάστημα που βρέθηκε να σπουδάζει Φυσική στην Αγγλία, για την Υποκριτική που υπήρχε πάντα μέσα στην καρδιά της, για τον σύντροφό της και αποκαλύπτει αν έχει δεχτεί πρόταση γάμου. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν ξυπνάει το πρωί;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

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