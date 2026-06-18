Γιγαντιαίο γκράφιτι με τη μορφή του Βοζίνια στο Πράσινο Ακρωτήρι

Στον... αστερισμό του Βοζίνια κινείται τις τελευταίες ημέρες το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής, με τον 40χρονο τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου να βλέπει εν μια νυχτί τη ζωή του να αλλάζει, μετά την εκπληκτική του εμφάνιση στη «λευκή» ισοπαλία της χώρας του με την Ισπανία!

Ο πολύπειρος κίπερ που αγωνίζεται στην Τσάβεζ, ομάδα της Β' Πορτογαλίας (!), όχι μόνο έχει εξελιχθεί στο πρόσωπο του Μουντιάλ 2026, αλλά και στον «αντί-ήρωα» που ψάχνει να βρει κάθε μεγάλη διοργάνωση που σέβεται τον εαυτό και το κοινό της!

Μετά την ιστορική πρεμιέρα του Cape Verde στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Βοζίνια έχει γίνει εθνικός και λαϊκός ήρωας στη χώρα του, με τους συμπατριώτες του να τον τιμούν με ένα τεράστιο γκράφιτι με τη μορφή του, σε πλατεία της πρωτεύουσας, Πράια!

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