Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας την ανταλλαγή κρατουμένων με τη Δύση, δήλωσε ότι οι προδότες της χώρας του πρέπει να σαπίζουν και να πεθαίνουν στη φυλακή, αλλά ήταν πιο χρήσιμο για τη Μόσχα να πάρει πίσω στη Ρωσία ανθρώπους της.

«Και αφήστε τώρα τους προδότες να επιλέγουν πυρετωδώς νέα ονόματα και να καμουφλάρονται μέσω προγραμμάτων προστασίας μαρτύρων», έγραψε ο Μεντβέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, με ανάρτηση στο Telegram.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων στο αεροδρόμιο της Άγκυρας που αφορούσε την απελευθέρωση πολλών ξένων πολιτών που κρατούνταν στη Ρωσία και πολλών Ρώσων πολιτικών κρατουμένων μεταξύ αυτών που ελευθερώθηκαν ήταν ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς, ο πρώην αμερικανός πεζοναύτης Πολ Γουίλαν , ο Αμερικανο-ρώσος δημοσιογράφος Αλσού Κουρμασέβα και στελέχη της ρωσικής αντιπολίτευσης όπως ο Ίλια Γιασίν και ο Βλαντιμίρ Καρα-Μούρζα.

Σε αντάλλαγμα, οκτώ Ρώσοι που κρατούνταν στη Δύση επέστρεψαν στη Ρωσία. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ρώσος δολοφόνος Vadim Krasikov, ο οποίος κρατείται σε γερμανική φυλακή, καθώς και Ρώσοι «παράνομοι» κατάσκοποι που συνελήφθησαν στη Νορβηγία και τη Σλοβενία

