Ανταλλαγή κρατουμένων: Ο Πούτιν έδωσε χάρη με διατάγματα σε 13

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε χάρη, υπογράφοντας διατάγματα, στους 13 κρατούμενους που απελευθερώθηκαν σήμερα στο πλαίσιο ανταλλαγής με δυτικές χώρες.

Η απόφαση αυτή ελήφθη προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα οι «Ρώσοι αιχμάλωτοι» που κρατούνταν στο εξωτερικό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Στην ανακοίνωση το Κρεμλίνο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλες τις χώρες που βοήθησαν στην προετοιμασία της ανταλλαγής και, ιδιαίτερα, στον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος επέδειξε καλή θέληση και έδωσε χάρη στον Γερμανό Ρίκο Κρίγκερ, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB επιβεβαίωσε ότι «οκτώ Ρώσοι πολίτες που κρατούνταν σε διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ καθώς και δύο ανήλικοι» επέστρεψαν στη Ρωσία.

«Οι Ρώσοι πολίτες ανταλλάχθηκαν με μια ομάδα ατόμων τα οποία έδρασαν προς το συμφέρον ξένων κυβερνήσεων και σε βάρος της ασφάλειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας», προστίθεται σε αυτήν την ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ρωσικά πρακτορεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Πούτιν έδωσε χάρη στους Έβαν Γκέρσκοβιτς, Πολ Γουίλαν, Ολέγκ Ορλόφ, Λίλια Τσανίτσεβα, Ξένια Φαντέγεβα, Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά, Ιλιά Γιάσιν, Αλεξάντρα Σκοτσιλένκο, Αλσού Κουρμάσεβα, Αντρέι Πιβοβάροφ, Βαντίμ Οστάνιν, Ντεμούρι (Ντίτερ) Βορονίν και Κέβιν Λικ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

