Σε «πολύ υψηλό συναγερμό», βρίσκεται το Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα, Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αφού η δολοφονία του ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια και του ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκούρ πυροδότησαν φόβους για το ξέσπασμα ενός περιφερειακού πολέμου.

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε πολύ υψηλό συναγερμό προετοιμασμένο για όλα τα σενάρια, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση», είπε σε σημερινή του ενημέρωση ο Νετανιάχου η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «θα απαιτήσουν πολύ υψηλό τίμημα για οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον μας από οποιαδήποτε σημείο κι αν προέλθει».

Νωρίτερα σήμερα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, δεσμεύτηκε να απαντήσει στην ισραηλινή επίθεση στη νότια Βηρυτό που σημειώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Φουάντ Σουκούρ και ακόμη πέντε πολίτες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Δεν ήταν απλώς μια επιχείρηση δολοφονίας. Αυτή ήταν μια επίθεση», είπε ο Ναρσάλα στην ομιλία του το απόγευμα της Πέμπτης τονίζοντας ότι «ο εχθρός, και όσοι υποστηρίζουν τον εχθρό, πρέπει να περιμένουν την αναπόφευκτη απάντησή μας».

