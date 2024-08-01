Πακιστάν: Ρεκόρ βροχής στη Λαχόρη

Η Λαχόρη, η δεύτερη σε πληθυσμό μεγαλούπολη του Πακιστάν, πλημμύρισε σήμερα, από τη χειρότερη νεροποντή που έχει καταγράψει ποτέ η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, όπως ανέφερε ο υποδιευθυντής αυτού του οργανισμού, ο Φαρούκ Νταρ.

Στην πρωτεύουσα του Παντζάμπ, που συνορεύει με την Ινδία, μια πόλη 13 εκατομμυρίων κατοίκων, έπεσαν «περίπου 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε τρεις ώρες», είπε ο Νταρ, κάνοντας λόγο για «ρεκόρ βροχής». Το προηγούμενο ρεκόρ, από τις 31 Ιουλίου 1980, ήταν 332 χιλιοστά.

Πολλές συνοικίες και τα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία της πόλης πλημμύρισαν, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε πολλές περιοχές, ανέφεραν οι κάτοικοι.

Οι δρόμοι έχουν καλυφθεί από τα νερά, η κυκλοφορία διακόπηκε και η εμπορική δραστηριότητα παρέλυσε.

«Όλος ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός», διαβεβαίωσε η Μαριάμ Σαρίφ, η επικεφαλής των τοπικών αρχών, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία το πρωί.

Ο Σαντάμ, ένας 32χρονος έμπορος, προσπαθούσε να απομακρύνει τα νερά από το υπόγειο του καταστήματός του.

«Έχουμε τεράστιες απώλειες. Δείτε όλο αυτό το νερό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο 26χρονος Γιασίρ Άλι είπε ότι σκέφτεται όλους εκείνους που δεν μπόρεσαν να πάνε στη δουλειά τους λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων, «τους φτωχούς που έχασαν μια μέρα δουλειάς», όπως είπε.

Αυτήν την εβδομάδα τουλάχιστον 24 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 11 μέλη μιας οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στην επαρχία Χιμπέρ Παχτούνουα, στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για ασυνήθιστα ισχυρές βροχοπτώσεις κατά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου σε πολλές επαρχίες, μετά τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών, όταν η θερμοκρασία ξεπέρασε ακόμη και τους 50 βαθμούς.

Το Πακιστάν, η πέμπτη σε πληθυσμό χώρα του κόσμου, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα που οι επιστήμονες συνδέουν με την κλιματική αλλαγή.

Μετά τον ασυνήθιστα μακρύ χειμώνα ακολούθησαν οι βροχές του Απριλίου –οι χειρότερες εδώ και 63 χρόνια– με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο 150 άνθρωποι.

Το 2022 το ένα τρίτο του εδάφους του Πακιστάν πλημμύρισε, μια καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε 1.700 ανθρώπους και έπληξε συνολικά 33 εκατομμύρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

