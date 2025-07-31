Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε σήμερα Πέμπτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να θυμάται ότι η Μόσχα διαθέτει σοβιετικής εποχής ικανότητες πυρηνικής αντεπίθεσης τελευταίας καταφυγής, αφότου ο Τραμπ τον προέτρεψε να «προσέχει τα λόγια του».

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τα ξημερώματα της Πέμπτης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Μεντβέντεφ, που είναι σήμερα αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, αφού εκείνος χαρακτήρισε την απειλή του Τραμπ για επιβολή τιμωρητικών δασμών στη Ρωσία και τους αγοραστές του πετρελαίου της ως "παιχνίδι τελεσιγράφων" και βήμα πιο κοντά σε έναν πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

«Πείτε στον Μεντβέντεφ, τον αποτυχημένο πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, που νομίζει ότι είναι ακόμα πρόεδρος, να προσέχει τα λόγια του. Μπαίνει σε πολύ επικίνδυνη περιοχή!», έγραψε ο Τραμπ — δεύτερη δημόσια προειδοποίησή του προς τον στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στις 29 Ιουλίου ότι η Ρωσία έχει «δέκα ημέρες από σήμερα» για να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει δασμούς — τόσο η ίδια όσο και οι χώρες που αγοράζουν το πετρέλαιό της. Η Μόσχα, η οποία έχει θέσει τους δικούς της όρους για ειρήνη (τους οποίους το Κίεβο χαρακτηρίζει απαράδεκτους και ισοδύναμους με παράδοση), δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής πρόθεση να συμμορφωθεί με το τελεσίγραφο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει η Ινδία, ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου μαζί με την Κίνα:

«Μπορούν να καταστρέψουν μαζί τις νεκρές οικονομίες τους, εμένα δεν με νοιάζει. Δεν έχουμε κάνει σχεδόν καθόλου δουλειές με την Ινδία, οι δασμοί της είναι πολύ υψηλοί, από τους υψηλότερους στον κόσμο. Το ίδιο και με τη Ρωσία — σχεδόν μηδενικές εμπορικές σχέσεις. Ας μείνει έτσι».

«Το θρυλικό Dead Hand»

Ο Μεντβέντεφ σχολίασε ότι η τοποθέτηση του Τραμπ δείχνει πως η Ρωσία θα πρέπει να συνεχίσει στην τρέχουσα πορεία της.

«Αν κάποια λόγια από τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας προκαλούν τέτοιο νευρικότητα στον παντοδύναμο πρόεδρο των ΗΠΑ, τότε η Ρωσία κάνει ό,τι πρέπει και θα συνεχίσει στον δρόμο της», έγραψε στο Telegram.

Πρόσθεσε δε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να θυμάται «πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το θρυλικό ‘Dead Hand’» — αναφορά στο μυστικό, ημι-αυτόματο σύστημα πυρηνικής αντεπίθεσης της Ρωσίας, σχεδιασμένο να εκτοξεύσει πυραύλους σε περίπτωση που η ηγεσία της χώρας εξοντωθεί με αιφνιδιαστικό πλήγμα.

Ο Μεντβέντεφ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιθετικούς αντικαθεστωτικούς φωνείς του Κρεμλίνου από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. Επικριτές του στο εσωτερικό τον κατηγορούν ως απερίσκεπτο και απρόβλεπτο, αν και διπλωμάτες της Δύσης θεωρούν ότι οι δηλώσεις του συχνά αντανακλούν τις διαθέσεις ανώτερων κύκλων χάραξης πολιτικής στο Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ είχε επιτεθεί και τον Ιούλιο στον Μεντβέντεφ, κατηγορώντας τον ότι «πετάει τη λέξη με Ν (nuclear) δεξιά κι αριστερά», μετά από δήλωσή του ότι αρκετές χώρες ήταν πρόθυμες να προμηθεύσουν το Ιράν με πυρηνικές κεφαλές.

«Ίσως γι’ αυτό ο Πούτιν είναι “ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ”», είχε σχολιάσει τότε ο Τραμπ.

