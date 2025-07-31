Ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 60 ανθρώπων στη βόρεια Κίνα την τελευταία εβδομάδα, με 31 θύματα να καταγράφονται σε γηροκομείο στην ορεινή περιοχή Μιγιούν του Πεκίνου, σε μία από τις φονικότερες πλημμύρες που έχει βιώσει η κινεζική πρωτεύουσα εδώ και χρόνια.

Στο Πεκίνο, 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα αγνοούνται μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με τον αναπληρωτή δήμαρχο Σια Λινμάο, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι καταρρακτώδεις βροχές ξεκίνησαν πριν από μία εβδομάδα και κορυφώθηκαν τη Δευτέρα στο Πεκίνο και τις γύρω επαρχίες, με το Μιγιούν να καταγράφει έως και 573,5 χιλιοστά βροχής — ποσότητα που τοπικά μέσα χαρακτήρισαν «εξαιρετικά καταστροφική». Η μέση ετήσια βροχόπτωση στο Πεκίνο είναι περίπου 600 χιλιοστά.

Στην παρακείμενη επαρχία Χεμπέι, οι αρχές ανέφεραν 16 νεκρούς λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Τσενγκντέ, λίγο έξω από το Πεκίνο, με 18 ακόμη αγνοούμενους.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν σε χωριά της περιοχής Σινγκλόνγκ της επαρχίας Χεμπέι, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο Xinhua, επικαλούμενο τοπικές αρχές, χωρίς να διευκρινίζει πότε και πώς συνέβησαν.

Τα χωριά της Τσενγκντέ βρίσκονται περίπου 25 χιλιόμετρα από το φράγμα Μιγιούν, το μεγαλύτερο ταμιευτήρα νερού στη βόρεια Κίνα.

Το φράγμα κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα νερού και χωρητικότητας κατά τη διάρκεια των βροχών που έπληξαν τις γειτονικές περιοχές.

Στην κορύφωση της κακοκαιρίας την Κυριακή, έως και 6.550 κυβικά μέτρα νερού — περίπου 2,5 ολυμπιακές πισίνες ανά δευτερόλεπτο — διοχετεύονταν στο φράγμα.

Σε άλλο χωριό βόρεια του φράγματος, κατολίσθηση τη Δευτέρα σκότωσε οκτώ ανθρώπους, ενώ τέσσερις ακόμα αγνοούνται.

Οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι καταστροφικές πλημμύρες, που μετεωρολόγοι συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, αποτελούν μείζον πρόβλημα για την κινεζική ηγεσία, με αξιωματούχους να αποδίδουν μερικώς ακόμα και την επιβράδυνση της βιομηχανικής παραγωγής σε αυτά τα φαινόμενα.

